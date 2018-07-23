Курильский скандал: Япония возмущена законами РФ

Власти Японии выразили России протест из-за конфискации спутниковых телефонов у представителей японской делегации во время визита на Южные Курилы, передает РИА «Новости». Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга. По его словам, соответствующая нота уже передана в российский МИД, а также через генконсульство Японии в Южно-Сахалинске.

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По его словам, конфискация телефонов российскими властями — это «весьма прискорбный» факт.

«Исходя из нашей юридической позиции, это неприемлемо. Мы выразили протест и требуем скорейшего возвращения конфискованных вещей», — заявил Суга.

Как сообщает агентство Киодо,

позиция японской стороны заключается в том, что применение российских законов на южных Курилах «противоречит правовой позиции Японии».

В Дальневосточном таможенном управлении РФ прокомментировали заявление японских властей, отметив, что телефоны не были задекларированы — у туристов не было разрешения на их ввоз.

«У японских туристов задержали шесть спутниковых телефонов по двум причинам: японцы не получили разрешение на их ввоз от Роскомнадзора и телефоны не были задекларированы. Они изъяты и находятся на таможенном посту», — сказал представитель таможни.

Согласно закону РФ, чтобы ввезти спутниковые телефоны на территорию России, требуется получить разрешение Роскомнадзора. Однако японцы считают южные Курилы своей территорией, на которую российские законы не распространяются.

Заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с ФАН предположил, что японцы намеренно создали провокационную ситуацию.

«Курильские острова — наша территория. Это закреплено в Конституции. А японцы, если хотят пользоваться какими-то возможностями, должны следовать российским правилам. Но не исключено, что из этого специально сделали политический пиар.

Просто-напросто нарочно не сдали эти гаджеты и пошли на скандал. Есть такие люди в Японии, которые специально в топку дров подбрасывают. Некоторым необходимы провокации», — заявил Климов.

Сенатор также назвал визит японской делегации на южные Курильские острова жестом доброй воли со стороны России. «Если они поехали почтить память предков — а именно это и было целью поездки — одно, если поскандалить — другое. Необходимо эти моменты разделять. С нашей стороны позволить им побывать на могилах — жест доброй воли», — отмечает сенатор.

Японская делегация состояла из 70 граждан, часть из которых проживала на Курилах до 1945 года. Они посетили острова Кунашир и Итуруп, чтобы навестить могилы предков. Однако из-за этого происшествия график посещения японского кладбища был нарушен.

Поездка состоялась благодаря договоренностям между Москвой и Токио о том, что японцы могут посещать могилы предков на Курилах. В этих целях с сентября прошлого года действует чартерный авиарейс из города Накасибэцу на острове Хоккайдо в сентябре 2017 года. Ранее попасть на территорию России без оформления визы можно было только на морских судах.

При этом Япония продолжает претендовать на курильские острова, которые являются главным камнем преткновения на пути к заключению мирного договора между нашими государствами. Помимо островов Кунашир и Итуруп, Япония также претендует на острова Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Правительство Японии, обсуждая заключение мирного договора с СССР после Второй мировой войны, выдвинуло условие о возвращении островов, из-за чего Москва отказалась подписывать соглашение.

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой российские власти выразили готовность рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. Однако японское правительство не отказалось от претензий на территории всех островов. Последующие переговоры не привели стороны к соглашению до сих пор.

Российские власти настаивают на том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.