«Я всегда строго придерживаюсь Конституции»

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет занимать должность главы государства больше двух сроков подряд, передает НСН. По словам российского лидера, Конституция РФ предусматривает не более двух президентских сроков подряд.

Реклама

Об этом он заявил во время встречи с главами международных информационных агентств в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума. Как подчеркнул президент, он всегда исполнял положения основного закона страны.

«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. И сейчас у меня второй срок.

И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз, вот и все. И я намерен придерживаться этого правила в будущем», — сказал Путин.

Двумя неделями ранее парламент Чечни подготовил и на ближайшем заседании обсудит внесение в Госдуму законопроекта, который продлевает полномочия главы государства с двух до трех сроков подряд. Об этом заявил спикер республиканского заксобрания Магомед Даудов.

Ранее с подобной инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, у действующего главы государства Владимира Путина «нет альтернативы» и следует подумать над решением о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваясь двумя сроками.

«На заседании Совета парламента мы рассмотрели вопрос о внесении в Государственную думу проекта закона о поправке к Конституции России «О сроках замещения должности президента РФ». В случае принятия данной инициативы, одно и то же лицо сможет занимать должность президента России три срока вместо двух», — сказал Даудов.

Он добавил, что данная поправка «не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее».

Владимир Путин вступил в должность президента России на новый шестилетний срок 7 мая 2018 года. Путин произнес речь президентской присяги в Кремле.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — произнес он.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин вручил ему символы государственной власти и объявил о вступлении в должность. Присутствующие в Андреевском зале исполнили гимн России, передает ФАН.

За более чем 18 лет правления Владимира Путина число живущих за чертой бедности сократилось с 2000 года с 43 млн примерно в два раза. Благосостояние тоже выросло в разы. Средняя продолжительность жизни выросла с 65,5 лет до 73. Инфляция упала с 21% в год тогда до 4% сегодня, уровень безработицы с более чем 10% до 5,3%. Объем экономики вырос с $260 млрд (в сегодняшних долларах) до $1,28 трлн, с учетом того, что до девальвации 2013 года было еще на триллион больше.

Как отмечают эксперты, в момент прихода Путина к власти в 2000 году в обществе был запрос на порядок: измученные потрясениями 90-х люди хотели, чтобы всякие реформы (их народ и воспринимал как «потрясения») наконец прекратились. Затем постепенно, под влиянием «сытых нулевых», когда благодаря бурному росту мировых цен на нефть существенно выросли доходы населения, у россиян возник запрос на стабильность.

Теперь социологи фиксируют преобладание в российском обществе тяги к переменам в стране. Большинство участников опубликованного в день инаугурации Путина опроса ВЦИОМ — 89% — считают, что в России необходимо провести преобразования. Причем более половины (59%) выступают за перемены в большинстве сфер общества. При этом только 2% (при статистической погрешности опроса 1,8%) не считают, что стране нужны преобразования.

Сам Путин в ходе своей речи в Кремле 7 мая нынешнего года назвал основой для развития России свободное гражданское общество. Глава государства напомнил, что в этом году отмечается 25-летие Конституции России. По его словам, вступая в должность президента, он остро осознает свою колоссальную ответственность перед народом и Россией.