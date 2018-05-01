Дружить с Россией: какую политику обещает Пашинян

Лидер оппозиции Армении, кандидат в премьер-министры Никол Пашинян заявил, что Москва является стратегическим сотрудником Еревана. Об этом сообщает Sputnik Armenia.

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В своей речи политик отметил, что Армения останется членом ЕС и ОДКБ не в угоду кому-либо, так как общество, выступая за перемены в стране, не требовало перемен во внешней политике.

«И мы, как слуги народа, подчиняемся этому требованию. Россию мы считали и считаем стратегическим союзником. И движение не создает и не создаст никаких препятствий для армяно-российским отношений», — сказал Пашинян.

При этом Пашинян затронул и другие вопросы армянской внешнеполитической повестки.

Так, кандидат на пост-премьер министра уделил внимание и отношениям Армении и Грузии. По словам политика, напряженность между Арменией и Грузией часто возникает не из-за двусторонних отношений как таковых, а из-за широких геополитических процессов. Пашиняна заявил, что двусторонние отношения Тбилиси и Еревана не должны зависеть от процессов мировой политики.

Две страны не должны бояться говорить о задачах в своих отношениях. Но не приходится сомневаться, что при взаимном уважении — именно взаимном, а не одностороннем — можно и нужно развивать отношения, подчеркнул он.

Пашинян также пообещал, что Ереван продолжит углублять сотрудничество с Евросоюзом, США и Китаем.

Лидер протестного движения надеется, что в ближайшее время начнутся переговоры об отмене визового режима между странами ЕС и Арменией. Также Пашинян подчеркнул, что в интересах армянского народа правительство должно как можно скорее реализовать Соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве с ЕС.

Тем не менее, главные вопросы внешнеполитической повестки — борьба за признание и осуждение Геноцида армян, а также судьба карабахского конфликта. «Мирное решение Карабахского конфликта на основе международного права — крайняя необходимость. Здесь для нас стереотипы не обязательны. Важнее всего — международное признание права народа Карабаха самостоятельно распоряжаться своей судьбой, признание принципа равноправия и самоопределения народов. Признание Нагорного Карабаха — один из внешних вопросов, за которые мы будем бороться», — обещает Пашинян.

По словам Пашиняна, единство армянского народа остановит иллюзии Баку решить карабахский вопрос военным путем. «Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, посредничающие в конфликте, должны использовать все свое влияние, чтобы удержать Баку от неразумных шагов», — заявил Пашинян.

Тем не менее, обсуждение карабахского вопроса не обошлось и без конфликта. Бывший пресс-секретарь Сержа Саргсяна попросил Пашиняна прокомментировать его слова о том, что нельзя вести переговоры по Карабаху, не отдав Азербайджану освобожденные территории вокруг региона.

В ответ Пашинян поспешил заявить, что он никогда не говорил таких слов. «Я 15 раз я публиковал скриншоты этой статьи, где нет таких слов. Я сожалею, что вы не следили за моими опровержениями и занимаетесь дезинформацией в НС», — сказал Пашинян.

По его словам, о каких-либо уступках касательно Карабаха не может быть и речи, а также напомнил, что в апреле 2016 года был на передовой, где рыл окопы и с оружием в руках защищал Карабах и Армению.

Еще раньше, во время митингов Пашинян обещал, что в случае прихода к власти оппозиция не будет устраивать геополитических реверсов. «Они хотят показать, якобы мы будем вести экономическую, политическую, геополитическую войну против России. Я даже говорить не хочу, что мы — не враг России, это и без того ясно. Но, тем паче, мы не враги нашей страны, чтобы вести государство по неразумным, авантюрным путям», — сказал Пашинян.

Он также отметил, что оппозиция никогда не говорила о выходе страны из ОДКБ. «Но мы приложим усилия, чтобы эта организация была более эффективной и предоставила более серьезные гарантии безопасности Армении и Нагорному Карабаху, нежели это было по сей день», — добавил Пашинян.