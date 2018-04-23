СМИ назвали имя задержанного «доверенного лица Путина»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании на границе с Крымом доверенного лица президента России Владимира Путина на выборах, передает RT.

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«Сегодня на пункте въезда «Чонгар» в рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены... задержана гражданка Украины, которая, действуя в интересах Российской Федерации, а также неправительственной всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы», являясь доверенным лицом кандидата в Президенты Российской Федерации Путина В.В.,

незаконно организовала и проводила... сбор подписей в поддержку выдвижения Путина В.В. кандидатом на пост президента Российской Федерации на выборах 2018 года», — указал глава украинского надзорного ведомства.

По словам генпрокурора, задержанная осуществляла «подрывную деятельность» и нанесла урон суверенитету Украины и ее территориальной целостности. Как сообщают украинские СМИ, речь идет о главы крымского отделения движения «Волонтеры победы» Елене Одновол, передает ФАН.

В первых числах апреля правоохранительные органы России возбудили уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за того, что на украинской территории российским гражданам были созданы препятствия во время голосования на выборах президента России 18 марта. Об этом сообщал Следственный комитет России в своем телеграм-канале.

По данным следствия, Аваков давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, которые отвечали за охрану и безопасность дипломатических учреждений России в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать россиян на избирательные участки для голосования во время выборов президента страны.

«В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией России. Положения статьи 12 УК России позволяют Следственному комитету привлекать к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством иностранных граждан, совершивших преступления вне пределов России, если они направлены против интересов России либо граждан нашей страны», — указывалось в заявлении.

В конце марта глава ЦИК России Элла Памфилова была внесена в базу данных сайта «Миротворец» за организацию выборов в Крыму.

Ее обвинили в «сознательном нарушении госгарницы Украины и проникновении в оккупированный российскими захватчиками Крым», передает НСН. Также Памфилову обвинили в «попытках легализации аннексии» Крыма и организации выборов президента на территории полуострова.

Президент России Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с недопуском россиян на выборы на Украине. По его словам, Россия не будет уподобляться действию киевских властей.

«Напротив — сделаем все ,чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома», — сказал глава российского государства.

Постпред России при ОБСЕ, в свою очередь, назвал «позорным явлением» недопуск россиян в избирательные участки на Украине в ходе выборов президента России 18 марта.

«Позорное явление, и конечно, с этим нужно бороться, мы стараемся привлечь сообщество ОБСЕ к адекватной реакции. Но вы сами понимаете, такая безоблачная поддержка Украины во всем, ее очень сложно пробить — это как броня танка», — сказал дипломат.

Он отметил, что своими действиями Киев еще раз показал свою агрессивность и неспособность сотрудничать.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение первого замглавы комитета по законодательству Людмилы Боковой, которая посоветовала россиянам, не допущенным к участию в президентских выборах на территории Украины, обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

По словам Боковой, произошедшее является нарушением международного права, на которое должно отреагировать международное сообщество.

«Граждане действительно могут обратиться в суды, и в ЕСПЧ пусть обратятся. Они же выступают за строгое соблюдение прав человека, посмотрим, какая будет реакция», — сказала сенатор.

По словам представителя посольства РФ на Украине, 18 марта украинские правоохранители оцепили здание посольства, смонтировали металлические ограждения, заблокировали движение пешеходов и транспорта. Квартал патрулировали усиленные наряды полиции.