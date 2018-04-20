«Крым свой выбор сделал еще в 2014 году»

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, предусматривающий лишение украинского гражданства жителей Крыма, которые получили российские паспорта.

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«Основанием для потери гражданства Украины является… приобретение гражданства Российской Федерации из-за противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя», — говорится в тексте законопроекта.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в этой связи заявил, что принятие подобного законопроекта может вызвать недовольство у самих украинцев, передает RT.

«В отношении определенной части жителей полуострова, которые навещают своих родственников на Украине, украинский паспорт был своего рода проездным билетом для поддержания родственных связей», — сказал парламентарий.

По его мнению, к «постоянным подножкам» Киева на полуострове уже привыкли.

«А вот если такое решение будет действительно воплощено в жизнь, то у украинских родственников крымчан лояльности к Порошенко вряд ли добавится. Судя по всему, официальный Киев не хочет больше тратиться на содержание пограничных пунктов у границ полуострова и таким образом кардинально решает эту проблему», — подчеркнул депутат.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков поприветствовал инициативу украинского лидера. Осталось только согласовать его слова с действиями, приводит НСН слова депутата.

«Порошенко нашел какой-то разум, если он выступает с таким предложением. Это очень правильно, потому что в 2014 году крымчане приняли российское гражданство и отказались от украинского.

Решение Порошенко правильное, но в жизни он его не соблюдает. Экипаж нашего российского судна «Норд» из Крыма желает вернуться на Родину, в Россию, а ему не дают возможности, требуют предъявить украинские паспорта. То есть говорят одно, а делают другое. Но если бы это было реализовано, то, о чем говорит Порошенко, это пошло бы на пользу, и крымчанам, и Украине в целом», — указал сенатор.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара же указал, что для жителей Крыма эта новость не будет неожиданной, передает ФАН.

«Если вск-таки данный законопроект будет принят Радой, то это, наверное, единственная новость из Украины, которая порадует крымчан. Мы еще в 2014 году сделали для себя окончательный выбор относительно того, гражданами какой страны будем: все мы стали гражданами Российской Федерации», — сказал политик.

По словам депутата, подобные предложения свидетельствуют о признании Киевом факта принадлежности Крыма России.

«Это можно оценивать только как признание киевским режимом того, что жители Крыма — граждане России. В целом сегодня крымчане ни в коей мере себя не считают гражданами Украины. Думаю, эта новость найдет поддержку в Крыму, поскольку окончательно формально разорвет связь с враждебным нам на сегодняшний день государством», — заключил депутат.

Днем ранее сообщалось, что группа из 35 офицеров ВМС Украины пригрозила Петру Порошенко возвращением в Крым и попытками получить российское гражданство; причиной этому стал неразрешенный «квартирный вопрос».

Украинские морские офицеры до 2014 года и присоединения Крыма к Российской Федерации проживали на полуострове в своих квартирах. Однако, уехав из Крыма, который украинские власти считают оккупированным, но своим, офицеры ВМС ВСУ утратили свои квартиры, а «за четыре года украинские власти так и не предоставили им жилье взамен».

В письме украинских моряков говорится, что они поражены «циничным отношением к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны». По словам офицеров, многие из них участвовали в так называемой антитеррористической операции в Донбассе (АТО), были отмечены государственными орденами и медалями за выполнение боевых заданий, а также «честно исполняют свой служебный долг».

Офицеры-украинцы заявили, что надеются на разрешение проблемы, в противном же случае им придется принимать гражданство РФ — чтобы снова получить свои квартиры. В феврале нынешнего года постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что около 1,7 млн украинцев обратились за легальным статусом в РФ.

«Многие были вынуждены бежать, в том числе, в Россию. С 1 апреля 2014 года около 1 миллиона 700 тысяч граждан Украины обратились в компетентные органы России за получением легального статуса — российского гражданства, статуса беженца, временного убежища, разрешения на временное проживание и того подобного. Еще больше украинцев регулярно выезжают в Россию на заработки», — сказал дипломат на заседании совета ОБСЕ.

В сентябре прошлого года кабинет министров Украины в ходе заседания поручил МИД и СБУ внести Россию в список стран миграционного риска. На заседании был принят план выполнения указа «Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ими правил пребывания на территории Украины».