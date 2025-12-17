Россиянин признался в передаче координат ПВО Украине

Задержанный житель Краснодарского края признался, что передавал украинскому куратору данные о российских позициях противовоздушной обороны. Видео от ФСБ с его допроса опубликовало РИА Новости.
По его словам, он вел подпольную деятельность, регулярно перемещаясь между Абхазией и Краснодаром для сбора и передачи координат средств ПВО.
Утром 17 декабря российские и абхазские силовые структуры задержали в Сочи отца и дочь, которые собирали сведения о российских военных и планировали отправиться воевать за Украину.
Следствие установило, что отец и дочь выходили на связь с представителями организации через мессенджер Telegram. Получив инструкции, они собирали информацию о российских военнослужащих и готовились к участию в боевых действиях против России.
В ФСБ добавили, что подозреваемые планировали присоединиться к вооруженному формированию, курируемому Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, признанному террористической организацией и запрещенному на территории России.
Ранее жительницу Кубани задержали за перевод денег ВСУ.