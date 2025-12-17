На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин признался в передаче координат ПВО Украине

ФСБ опубликовала видео с признанием россиянина о шпионаже для Киева
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Задержанный житель Краснодарского края признался, что передавал украинскому куратору данные о российских позициях противовоздушной обороны. Видео от ФСБ с его допроса опубликовало РИА Новости.

По его словам, он вел подпольную деятельность, регулярно перемещаясь между Абхазией и Краснодаром для сбора и передачи координат средств ПВО.

Утром 17 декабря российские и абхазские силовые структуры задержали в Сочи отца и дочь, которые собирали сведения о российских военных и планировали отправиться воевать за Украину.

Следствие установило, что отец и дочь выходили на связь с представителями организации через мессенджер Telegram. Получив инструкции, они собирали информацию о российских военнослужащих и готовились к участию в боевых действиях против России.

В ФСБ добавили, что подозреваемые планировали присоединиться к вооруженному формированию, курируемому Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, признанному террористической организацией и запрещенному на территории России.

Ранее жительницу Кубани задержали за перевод денег ВСУ.

