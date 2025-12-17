На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В НАК рассказали о вербовке Украиной российской молодежи

НАК: Украина поставила на поток вербовку молодежи в РФ для совершения терактов
Власти Украины поставили на поток вербовку молодых граждан России с целью вовлечения в террористическую деятельность. Об этом заявил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский, передает РИА Новости.

По его словам, для вербовки молодежи украинские спецслужбы используют социальные сети и мессенджеры.

Ранее стало известно, что иностранные спецслужбы активно вербуют мигрантов из Средней Азии для терактов в России. По словам заместителя секретаря Совбеза РФ Юрия Кокова, зарубежные разведки усилили попытки привлечь мигрантов из центральноазиатских стран к диверсионным действиям и терроризму на территории нашей страны.

Как отметил Коков, Киев за пять месяцев 2025 года совершил более 480 террористических атак на приграничные территории России. Интенсивность таких атак в последние полтора года многократно возросла.

Ранее в Петербурге исламиста уличили в сотрудничестве с украинскими террористами.

