В ЛДПР призвали запретить мигрантам иметь более одной банковской карты

Луговой: мигранты должны иметь один счет в российском банке и одну карту

Мигранты должны пользоваться услугами только одного банка в России, только с одним банковским счетом. Об этом в интервью ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой.

«Мне кажется, этого достаточно. Сейчас что происходит? Пришел в один банк, открыл банковский счет, отдал карту, в другой банк», — заявил он.

По его словам, сейчас происходит так, что можно прийти в десять банков и получить на руки десять карточек.

До этого сообщалось, что Минцифры прорабатывает механизм, который позволит операторам связи на постоянной основе проверять на портале «Госуслуги» данные иностранцев при выдаче им сим-карт. В документе указывается ЕПГУ «как альтернативный способ подтверждения достоверности сведений об абоненте».

2025 год запомнится россиянам знаковыми изменениями в сфере миграционного регулирования. В стране появилась Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, утвердили Концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы, приняли указ о создании цифрового профиля иностранного гражданина, начал работу реестр контролируемых лиц. Об этих и других итогах миграционной политики 2025 года — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве задержали группу, незаконно легализовавшую более 50 тыс. мигрантов.