В РФ предложили лишить пенсии одну из категорий граждан

Россиян, которые за всю свою жизнь ни разу не были трудоустроены, следует лишить социальных выплат в старости. Об этом заявил общественный деятель Вадим Попов, пишет издание «Абзац».

Специалист считает, что тунеядцы не могут иметь право на получение пенсии по достижении соответствующего возраста. По его словам, такие граждане не внесли ни одного взноса в Социальный фонд РФ и в связи с этим не должны претендовать на выплаты от государства.

Как сказал Попов, в настоящее время в стране отсутствуют подходящие условия для законодательного утверждения предложенной им меры. Внесению поправок должно предшествовать изменение Конституции, которая закрепляет право всех граждан на социальное обеспечение по возрасту. Несмотря на это, общественный деятель выразил уверенность, что в будущем необходимо будет внести изменения в высший нормативный правовой акт РФ.

«Нужно понимать, что эти тунеядцы не вносят вклад в государство и не вправе требовать от него денежного довольствия», — подчеркнул он.

17 декабря журналисты ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда РФ сообщили, что наибольшее количество работающих пенсионеров проживает в Москве и области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. В столице числится 502,5 тыс. трудящихся пенсионеров, в Подмосковье — 420,4 тыс., в Санкт-Петербурге — 333,9 тыс., в Краснодарском крае — 243 тыс. и в Свердловской области — 235,4 тыс.

