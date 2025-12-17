На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Испании предупредил о росте бедности и жилищной нестабильности в Европе

Премьер Санчес: каждый пятый европеец рискует оказаться в условиях нищеты
Fabrizio Bensch/Reuters

Проблема доступного жилья в Европейском союзе остается острой и требует немедленного решения. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в колонке для издания Politico.

По его словам, около 93 млн жителей ЕС — примерно каждый пятый европеец — находятся в зоне риска бедности или социальной изоляции.

Санчес подчеркнул, что ситуация усугубляется двумя основными факторами. Во-первых, после финансового кризиса 2008 года резко сократились инвестиции в строительство жилья, что привело к дефициту на рынке. Во-вторых, усилились спекуляции недвижимостью, когда квартиры рассматриваются не как жилье, а как актив для сдачи в аренду или инвестиций.

Премьер отметил, что, несмотря на «демократические ценности» Европы, обеспечение граждан крышей над головой остается проблемой. Жилье, которое должно быть правом каждого, превратилось в фактор, определяющий качество жизни людей, лишающий их будущего и угрожающий социальной сплоченности и экономической стабильности. Санчес призвал к срочным мерам, подчеркнув, что европейцам нужны конкретные решения уже сегодня, чтобы избежать усиления евроскептицизма.

