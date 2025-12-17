На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан написал письмо Путину по поводу замороженных активов России

Орбан в письме Путину поинтересовался, какой будет реакция на изъятие активов РФ
Владимир Гердо/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что написал письмо президенту Владимиру Путину о том, какой будет реакция Москвы на изъятие замороженных активов России. Его слова приводит Mandiner.

Орбан рассказал, что интересовался, какой будет реакция и будут ли учтены голоса отдельных членов Евросоюза по этому вопросу. По его словам, он получил ответ, что Россия «ответит решительно», однако учтет голоса отдельно взятых стран.

Премьер Венгрии вновь повторил, что не поддерживает использование замороженных в ЕС российских активов, потому что это будет «новым уровнем эскалации».

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники в институтах ЕС сообщило, что руководство Евросоюза будет расценивать как катастрофу для ЕС и Украины провал плана конфискации активов России под прикрытием схемы «репарационного кредита».

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее Мерц оценил как «50 на 50» шансы изъять замороженные активы России.

