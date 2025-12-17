СМИ сообщили о ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась проникнуть в Белгородскую область. Диверсанты были ликвидированы в 6 км от российской границы, сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя соответствующие кадры.

По данным журналистов, украинская диверсионная группа из трех человек пыталась провести разведку возле российской границы в районе села Старица Харьковской области. Диверсанты направлялись в сторону села Муром в Шебекинском районе Белгородской области. Оператор российского беспилотника заметил их передвижения, после чего российские силы ликвидировали группу.

До этого сообщалось, что российские бомбардировщики нанесли удар по украинской диверсионно-разведывательной группе в Сумской области. Передовой наводчик группировки «Север» обнаружил украинскую ДРГ, состоящую из шести человек, и передал соответствующие координаты ее нахождения. По ним и был нанесен удар двумя Су-34.

Ранее в Харьковской области ликвидировали украинскую ДРГ.