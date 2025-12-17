В НАК рассказали, как избежать использования голоса мошенниками

НАК: отвечать на звонки нужно молча, чтобы мошенники не могли использовать голос

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) посоветовали молча бросать трубку при звонках незнакомцев, чтобы мошенники не использовали образец голоса абонента для осуществления преступлений. Об этом заявил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский на брифинге в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«Если вам позвонили или вы получили каким-то другим способом информацию от незнакомого вам абонента, положите трубку. Не искушайте судьбу, положите трубку, даже не пытайтесь общаться», — заявил он.

По словам официального представителя НАК, искусственному интеллекту достаточно пары слов, которые можно будет потом использовать против людей. Он добавил, что в случае осуществления контакта, который вызвал настороженность, нужно обращаться в правоохранительные органы, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ) и министерство внутренних дел (МВД).

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин до этого рассказал, что мошенники начали применять технологии искусственного интеллекта в преддверии Дня матери, чтобы внедрить голоса детей в схемы обмана россиян. Он отметил, что в интернете также появляются фейковые акции, якобы «выгодные» предложения и поддельные сервисы доставки.

