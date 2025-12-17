Сербия впервые более чем за 10 лет пропустит саммит ЕС – Западные Балканы

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград впервые более чем за десять лет не примет участие в саммите ЕС – Западные Балканы. Об этом сообщает портал N1.

«Впервые за последние 13 или 14 лет ни я, ни кто-либо другой от нас не поедет на эту межправительственную конференцию. Никто не будет представлять Республику Сербия», – сказал Вучич.

Он заявил, что «это его личное решение» и просил не обвинять в нем кого-то другого. Вучич подчеркнул, что таким образом «защищает Сербию и ее интересы».

В то же время политик заметил, что Белград «будет оставаться на пути евроинтеграции», пока он находится на посту главы государства.

Отмечается, что такое решение может быть связано с тем, что Евросоюз не открыл третий переговорный кластер, на что рассчитывал Белград.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль напомнил Сербии о необходимости синхронизации внешней политики, в том числе санкционной, с Евросоюзом, для вступления в политическое объединение. По его словам, Сербия должна доказать, что «идет четким путем к Евросоюзу» синхронизацией внешней политики и введением санкций против России.

Ранее Сербия выбрала сторону в противостоянии Европы и России.