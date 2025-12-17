На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сербия впервые более чем за 10 лет пропустит саммит ЕС – Западные Балканы

Вучич: Сербия впервые за десятилетие не поедет на саммит ЕС – Западные Балканы
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград впервые более чем за десять лет не примет участие в саммите ЕС – Западные Балканы. Об этом сообщает портал N1.

«Впервые за последние 13 или 14 лет ни я, ни кто-либо другой от нас не поедет на эту межправительственную конференцию. Никто не будет представлять Республику Сербия», – сказал Вучич.

Он заявил, что «это его личное решение» и просил не обвинять в нем кого-то другого. Вучич подчеркнул, что таким образом «защищает Сербию и ее интересы».

В то же время политик заметил, что Белград «будет оставаться на пути евроинтеграции», пока он находится на посту главы государства.

Отмечается, что такое решение может быть связано с тем, что Евросоюз не открыл третий переговорный кластер, на что рассчитывал Белград.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль напомнил Сербии о необходимости синхронизации внешней политики, в том числе санкционной, с Евросоюзом, для вступления в политическое объединение. По его словам, Сербия должна доказать, что «идет четким путем к Евросоюзу» синхронизацией внешней политики и введением санкций против России.

Ранее Сербия выбрала сторону в противостоянии Европы и России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами