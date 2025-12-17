Украинские спортсмены не будут бойкотировать турниры с участием россиян

В НОК не будут бойкотировать турниры с участием россиян

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что введение запрета на участие своих спортсменов в международных турнирах с участием россиян не планируется. Его слова передает Tribuna.

«Мы видим, сколько мы уже потеряли детей, ДЮСШ. Мы видим, сколько детей уехали с родителями за границу. Нам все равно уже нужно участвовать в этих соревнованиях», -= сказал Гутцайт.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса, а сборная России по водному поло начнет выступать со своим флагом и гимном с 2026 года.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

