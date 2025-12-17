Владимир Винокур назвал «чушью» новость о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем

77-летний юморист Владимир Винокур опроверг новость о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. В беседе с «Газетой.Ru» он признался, что прямо сейчас находится на гастролях.

Владимир Винокур заявил, что не отменял свои выступления. Слухи о том, что его мучает прошлогодняя травма, он назвал «чушью».

«Ну конечно, это чушь. Я сейчас нахожусь на гастролях в Нижегородской области. И в Нижнем Новгороде работал подряд 9 дней. Пока двойника у меня нет. Я и разговариваю, и пою, и, главное, танцую. Так что не верьте, глупость неимоверная. В кавычках доброжелателям привет», — поделился Винокур.

Telegram-канал Mash опубликовал новость, что Владимир Винокур завершил карьеру ведущего. По данным источника, артисту стало тяжело ходить и стоять на сцене из-за разрыва пяточного сухожилия. Также канал сообщал, что юморист хромает и вынужден передвигаться с тростью.

Ранее Владимир Винокур показал своего 10-летнего внука.