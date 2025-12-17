На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Владимир Винокур назвал «чушью» новость о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем

Владимир Винокур опроверг слухи о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

77-летний юморист Владимир Винокур опроверг новость о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. В беседе с «Газетой.Ru» он признался, что прямо сейчас находится на гастролях.

Владимир Винокур заявил, что не отменял свои выступления. Слухи о том, что его мучает прошлогодняя травма, он назвал «чушью».

«Ну конечно, это чушь. Я сейчас нахожусь на гастролях в Нижегородской области. И в Нижнем Новгороде работал подряд 9 дней. Пока двойника у меня нет. Я и разговариваю, и пою, и, главное, танцую. Так что не верьте, глупость неимоверная. В кавычках доброжелателям привет», — поделился Винокур.

Telegram-канал Mash опубликовал новость, что Владимир Винокур завершил карьеру ведущего. По данным источника, артисту стало тяжело ходить и стоять на сцене из-за разрыва пяточного сухожилия. Также канал сообщал, что юморист хромает и вынужден передвигаться с тростью.

Ранее Владимир Винокур показал своего 10-летнего внука.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами