Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо учитывают последствия деструктивных шагов Европы по использованию российских замороженных активов. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, сложившаяся ситуация стала результатом прихода на ключевые европейские позиции группы людей, поставленных туда, чтобы страны ЕС больше не создавали конкурентных неудобств союзникам по НАТО, таким как США и Великобритания.

«Почему эти люди, которые имеют совершенно отдаленное представление о том, как вести за собой Европейский союз в будущее по возрастающей, как они делают все ровно противоположное, ведя Европейский Союз по наклонной, причем еще и подталкивая ногой?» — сказала Захарова.

15 декабря в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление ЦБ РФ к Euroclear на 18,1 трлн рублей. В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

Ранее сообщалось, что Euroclear может потерять €16 млрд в России в случае изъятия активов РФ в ЕС.