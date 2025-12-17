В Крыму объявлена ракетная опасность

МЧС России сообщило о ракетной опасности в Крыму

Ракетная опасность объявлена в Крыму. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым» — отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 10.50 мск.

17 декабря утром в Славянском районе Краснодарского края приостановили работу 21 детского сада и трех школ из-за отключения воды и электроэнергии после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Руденко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пять школ перешли на режим работы по ступенчатому расписанию.

17 декабря две высоковольтные линии электропередачи были повреждены обломками беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянском районе Кубани. По данным оперштаба, в результате падения частей дрона около 38,8 тыс. человек некоторое время оставались без электроснабжения.

Для проведения восстановительных работ на место инцидента оперативно выехали пять аварийных бригад — 20 человек и 5 единиц техники. По состоянию на 9:11 по мск без электричества оставались 12,7 тыс. человек.

Ранее Рябков заявил, что Россия не пойдет на уступки ни по Донбассу и Крыму.