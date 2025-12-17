Экс-подполковник СБУ заявил, что ЕС вербовал украинских олигархов во время Майдана

Во время событий Майдана в 2014 году представители Евросоюза оказывали давление на крупнейших украинских олигархов, фактически склоняя их к поддержке «оппозиции». Об этом заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров со ссылкой на оперативные материалы СБУ того времени, передает РИА Новости.

По его словам, 5 февраля 2014 года в гостинице «Опера» в Киеве прошла встреча евродипломатов во главе с Верховным представителем ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон с олигархами Ренатом Ахметовым и Виктором Пинчуком. Позже Василий Прозоров в книге «Кровавый майдан: западный след в документах СБУ» опубликовал запись «материалов аудиоконтроля помещения» с этой встречи.

«Это фактически, можно сказать, такая завуалированная вербовка», — добавил бывший полковник СБУ.

Прозоров отметил, что на олигархов оказывалось давление со стороны Евросоюза. В частности, евродипломаты заявляли, что если Янукович не пойдет на уступки оппозиции, то против Украины будут вводиться санкции.

До этого бывший премьер-министр Украины (2010–2014) Николай Азаров сообщил, что до начала Майдана в республике в конце 2013 года западные страны собирали компромат на всех членов украинского правительства. Он утверждает, что он еще летом 2013 года узнал о том, что представители Запада собирают данные о счетах и зарубежной собственности членов украинского кабмина, но не видел ничего страшного в сборе этих сведений и не мог вообразить, что в итоге это закончится госпереворотом.

Азаров также рассказал, что до начала Майдана Служба безопасности Украины не ознакомила его как премьера с данными о планах Запада устроить госпереворот в стране. По словам политика, если бы он знал об этом, то занял более решительную позицию.

Ранее экс-депутат заявил о наличии компромата у Трампа на Зеленского и его жену Елену.