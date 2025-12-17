«Комплекс неполноценности»: в Госдуме ответили Литве, желающей репараций от России

Страны Балтии страдают комплексом неполноценности, поэтому требуют неких «репараций» за якобы «оккупацию» времен Советского Союза. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис 16 декабря заявил, что СССР и Россия в качестве его правопреемника не заплатила репараций за якобы «оккупацию» стран Балтии.
«Это комплекс неполноценности, то, чем (страны Балтии. – «Газета.Ru») страдают. В данном случае эти государственности страдают комплексом неполноценности», — подчеркнул он.
О таком комплексе, по мнению Затулина, говорит «задиристое поведение» Эстонии, Латвии и Литвы. Эти страны постоянно выступают «застрельщиками обострения отношений с Россией», говоря о якобы «нападении» на их территории со стороны РФ.
Депутат в ответ на требование «репараций» со стороны Литвы за якобы «оккупацию» региона в годы существования Советского Союза предложил Прибалтике выплатить компенсацию России за те вложения, которые были сделаны ею во время Российской империи и советского периода.
«Если господин из Литвы так этим озабочен, тогда пускай его соседи в Латвии, например, выплатят за все то, что было вложено в Латвию, в Эстонию, в Новоталлинский порт, который был построен усилиями всего Советского Союза, или в сельское хозяйство Литвы», — заявил парламентарий.
По оценке Затулина, слова главы МИД Литвы о репарациях «не дороже той бумаги, на которой они изложены».
При этом, по словам литовского министра, история учит, «насколько жизненно важны репарации и ответственность». Будрис заявил, что «в свое время не было никаких репараций за советскую оккупацию Литвы и других балтийских государств». Он считает, что сегодня Россия действует так, «будто этих преступлений никогда не было».
Ранее были названы страны Европы, наиболее осложнившие въезд для россиян.