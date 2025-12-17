На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подросток, напавший на детей в школе Одинцово, перепутал крыло

Осторожно, Москва: юноша, напавший на детей в Одинцово, перепутал крыло
Юрий Кочетков/РИА Новости

Молодой человек, напавший на детей в школе Одинцово, мог случайно перепутать направление и зайти не в тот класс. Об этом в комментарии для «Осторожно, Москва» рассказал отец одной из учениц.

По словам мужчины, во время инцидента у его дочери был урок математики с учительницей, которую, предположительно, недолюбливал юноша.

«Он перепутал крыло школы, просто ушел не туда. Так даже страшно, что могло бы произойти в этом классе. В итоге вместе с учителями ученики убежали», – рассказал мужчина.

Родитель также добавил, что задержанный перешел в эту школу год назад, поэтому дочь плохо знала его.

Инцидент произошел накануне. Подросток пришел в школу с ножом и напал на одного из детей, ученика четвертого класса. Юноша расправился с мальчиком и сделал селфи на его фоне.

Предполагалось, что молодой человек планировал напасть на учительницу математики, которая, предположительно, родом из Гагаузии. Перед инцидентом он искал педагога.

Ранее в Петербурге девятиклассник напал с ножом на учительницу.

