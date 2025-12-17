На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На границе Эстонии и России образовались огромные очереди

SHOT: эстонцы массово едут на праздники в РФ, образовались огромные очереди
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Несколько сотен человек собрались на пропускном пункте НарваИвангород между Эстонией и Россией, чтобы приехать на территорию Ленинградской области на праздники. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, это произошло из-за того, что эстонцы хотят отпраздновать с близкими и друзьями Рождество и новогодние праздники на территории России.

Авторы публикации отметили, что таможенники получили указания удерживать тех, кто хочет попасть в Россию, подольше. Некоторые туристы ждут возможности пересечь границу более 30 часов.

До этого председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов сообщил, что страны Прибалтики и Скандинавии являются одними из тех государств Европы, поездки в которые сопряжены для граждан России с наибольшими трудностями.

12 декабря Telegram-канал Baza написал, что граждане РФ начали массово жаловаться на многочисленные трудности при оформлении шенгенских виз и посещении стран ЕС. По данным канала, путешественники сталкиваются с необоснованными отказами, сокращением сроков действия виз, увеличением времени ожидания в 2–3 раза, запретами на посещение отдельных стран и требованием иметь страховку иностранной компании.

Ранее эксперт рассказал о влиянии новых визовых ограничений ЕС на российских туристов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами