На границе Эстонии и России образовались огромные очереди

Несколько сотен человек собрались на пропускном пункте Нарва – Ивангород между Эстонией и Россией, чтобы приехать на территорию Ленинградской области на праздники. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, это произошло из-за того, что эстонцы хотят отпраздновать с близкими и друзьями Рождество и новогодние праздники на территории России.

Авторы публикации отметили, что таможенники получили указания удерживать тех, кто хочет попасть в Россию, подольше. Некоторые туристы ждут возможности пересечь границу более 30 часов.

До этого председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов сообщил, что страны Прибалтики и Скандинавии являются одними из тех государств Европы, поездки в которые сопряжены для граждан России с наибольшими трудностями.

12 декабря Telegram-канал Baza написал, что граждане РФ начали массово жаловаться на многочисленные трудности при оформлении шенгенских виз и посещении стран ЕС. По данным канала, путешественники сталкиваются с необоснованными отказами, сокращением сроков действия виз, увеличением времени ожидания в 2–3 раза, запретами на посещение отдельных стран и требованием иметь страховку иностранной компании.

Ранее эксперт рассказал о влиянии новых визовых ограничений ЕС на российских туристов.