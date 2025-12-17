На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишустин расширил полномочия Минпромторга

Мишустин утвердил расширение полномочий Минпромторга по формированию техполитики
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил расширение полномочий Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) в разработке технологической политики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Минпромторг и Минэкономразвития должны до 5 февраля 2026 года предложить согласованные решения по распределению обязанностей между федеральными органами власти в сфере технологической политики. Правительство также сообщило, что Мишустин наделил Правительственную комиссию по промышленности особыми полномочиями в этой области.

В ноябре кабинет министров РФ преобразовал комиссию по импортозамещению в комиссию по промышленности. В постановлении говорилось, что новая структура займется созданием условий для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в промышленной продукции и продвижением конкурентоспособных товаров на внешние рынки.

Ранее Путин объяснил, как стране стать технологическим лидером.

