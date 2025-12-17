На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тимур Родригез проиграл суд по алиментам

Пресненский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Тимура Родригеза (Керимова) к бывшей жене Анне Девочкиной об уменьшении суммы алиментов на общих детей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«В удовлетворении иска Тимура Керимова к Анне Девочкиной об изменении условий соглашения об уплате алиментов, определении места жительства детей, порядке общения и воспитания детей отказано», — говорится в сообщении.

6 октября стало известно, что Родригез подал в суд, чтобы изменить условия взыскания об уплате алиментов. У шоумена с Девочкиной есть двое сыновей — Мигель и Даниэль.

В 2023 году Тимур Родригез публично объявил о разводе с Анной Девочкиной после 16 лет брака. Он написал, что не планирует комментировать разлад в семье и называть причины расставания. Однако в одном из интервью шоумен сообщил, что рассказал Девочкиной о разрыве по телефону. В мае 2025 года супруги официально развелись.

В ноябре 2024 года Родригез перестал скрывать роман с актрисой Катей Кабак.

По словам Кабак, поначалу между ними была просто дружба. Актриса уверяла, что начала встречаться с шоуменом, когда Родригез уже долгое время не находился в отношениях с супругой.

Ранее экс-супруга Цекало подала на него в суд, чтобы взыскать с шоумена алименты.

