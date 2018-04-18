В Вашингтоне запутались: новые санкции отменяются

Председатель Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу заявил, что в Белом доме рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций, однако решение все еще не принято. Кадлоу добавил, что постоянный представитель США при ООН Никки Хейли «запуталась» и «забежала вперед», объявив 15 апреля о введении дополнительных санкций США против РФ.

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По словам Кадлоу, вопрос о новых санкциях еще только «рассматривается». 16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что пока вопрос о дополнительных санкциях «заморожен». В МИД России также подтвердили, что США пока не будут вводить санкции, сообщает НСН.

В ответ на слова Кадлоу постпред Хейли официально заявила, что «при всем уважении, она не ошибается». После этих слов глава экономического совета при президенте США признал, что Хейли не запуталась — просто ее не успели предупредить, что планы Вашингтона резко изменились, и она озвучила уже устаревшую информацию.

«Подобные ситуации ставят зарубежные правительства в тупик, когда они пытаются понять действия Америки»,

— отмечает американский телеканал CBS. В итоге Кадлоу позвонил Хейли и извинился, признав, что с его стороны «было неверно говорить такое, совершенно неверно».

15 апреля Никки Хейли заявила в интервью CBS, что грядут новые санкции против России, на этот раз за поддержку сирийского президента Башара Асада. Объявить о санкциях Вашингтон должен был уже в понедельник, 16 апреля.

Издание The New York Times со ссылкой на осведомленный источник отмечает, что ранее президент США Дональд Трамп высказывал недовольство риторикой Хейли по поводу России. Собеседник газеты заявил, что

Трамп смотрел по телевизору выступление Хейли, в котором она раскритиковала Россию в связи с войной на юго-востоке Украины. Президент явно разозлился и спросил, кто написал такой спорный текст для постпреда.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в разговоре с ФАН отметил, что складывается такое впечатление, будто на Западе просто не знают, как еще нанести вред России, и руководствуются «крайне странными причинами».

«А мы уже привыкли, другого не ждем, сообщения о санкциях стали обычным информационным фоном. Или на Западе всерьез думали, что самые первые санкции заставят Россию отдать Крым, отказаться от своих граждан там? Или рассчитывали, что Владимир Путин вдруг начнет публично каяться перед иностранными державами и уйдет в отставку, согласится на уничтожение российской государственности? И вот, мол, Путин не согласился сразу, так мы еще каких-нибудь санкций подкинем», — пояснил Иванов.

Политолог добавил, что Россия — хорошая тема для западных политиков, чтобы поднимать свою популярность у избирателей.

«Другое дело, что санкции действительно влияют на нашу экономику. Мы должны научиться обеспечивать себя сами. Импортозамещение должно идти, мы обязаны развивать свою науку, промышленность. Мы не должны сами надеяться на снятие санкций, но должны строить независимую базу для развития», — добавил он.

Напомним, что в пятницу, 13 апреля, руководители парламентских фракций вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли на рассмотрение Совета ГД законопроект «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». По словам Володина, законопроект был придуман как ответная мера на вызовы США и «недружественные, неконструктивные» действия американских чиновников, в частности, на введение санкций против российских политиков и бизнесменов.

Если «наш ответ» американскому акту CAATSA одобрит Госдума, то Кремль сможет отвечать на зарубежные санкции экономически и политически.