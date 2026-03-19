Полицейские перед свадьбой арестовали жениха, скрывшего свое прошлое

В США арестовали жениха, не указавшего в документе, что был судим за педофилию

В штате Индиана полицейские сорвали свадебную церемонию, задержав жениха незадолго до того, как он должен был произнести клятву, пишет New York Post.

66-летний Брэдли Д. Армстронг был арестован прямо перед началом церемонии. По данным местных властей, он обвиняется в подделке документов — при подаче заявления на брак мужчина не указал, что состоит в реестре сексуальных преступников.

Как сообщили в полиции, Армстронг ранее был осужден за преступление против ребенка в 2002 году. Он получил срок лишения свободы и последующий испытательный период, а также был пожизненно внесен в реестр сексуальных и насильственных преступников штата.

По версии следствия, сокрытие этой информации при оформлении брачного свидетельства является уголовным преступлением. Именно это стало основанием для его задержания.

О том, знала ли невеста о прошлом мужчины, не сообщается. После ареста Армстронг был доставлен в тюрьму округа. Позднее он был освобожден.

