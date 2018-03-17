Британские дипломаты в статусе нон-грата

Россия приняла решение о высылке 23 дипломатов из Великобритании в ответ на аналогичные действия Лондона. Об этом говорится в официальном сообщении МИД России, обнародованном утром 17 марта. Решения обеими сторонами приняты в рамках дипломатического конфликта между Москвой и Лондоном, причиной которого стали обвинения в адрес России со стороны Британии в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Минобороны Сергея Скрипаля.

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«17 марта в МИД России был вызван Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, которому передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием в городе Солсбери (Великобритания) 4 марта российской стороной в ответ приняты следующие решения: объявляются «persona non grata» и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, согласно коммюнике, учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, Россия отзывает согласие на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге, передает RT.

«Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой. В связи с неурегулированностью статуса Британского совета в Российской Федераций прекращается его деятельность.

Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», — резюмируется письмо МИД России.

Российские дипломаты покинут Британию 20 марта. Об этом сообщал посол России в Лондоне Александр Яковенко.

«Они уедут 20 числа... Вместе с членами семей речь идет примерно о восьми десятках человек», — сказал он.

При этом, по его словам, это скажется на работе дипмиссии РФ в Лондоне.

«Без всякого сомнения, высылка российских дипломатов окажет серьезное воздействие на работу посольства. Это примерно сокращение персонала на 40%», — сказал посол.

Дипломат также пояснял, каким будет подход российской стороны к отношениям между двумя странами после решения британской стороны о высылке части дипломатического персонала.

«Мы должны повлиять на Великобританию. Эта страна — постоянный член Совета Безопасности ООН. Мы заинтересованы в том, чтобы здесь озвучивались наши взгляды, и хотим иметь возможность влиять на британскую политику. А для этого необходимы соответствующие механизмы», — отметил Яковенко.

Он добавил, что Москва, прежде всего, хочет «прояснить все обстоятельства, связанные с данной провокацией» — отравлением Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое, по информации британских политиков, производится только в России.

В пятницу 16 марта глава МИД Британии Борис Джонсон во время встречи с Александром Яковенко в соответствии с «британским протоколом» не пожал ему руку. Об этом рассказал сам российский дипломат

«Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон. — «Газета.Ru») продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия», — сказал Яковенко.

Посол подчеркнул, что отнесся к этому спокойно.

«Мы воспринимаем все эти вещи спокойно, для меня разговор с министром, даже по такому для них неприятному поводу — это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать», — добавил дипломат.

В среду 14 марта США выразили поддержку «своему ближайшему союзнику Великобритании» в высылке российских дипломатов, заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

«США разделяют оценку Великобритании, что Россия несет ответственность за безрассудную атаку с помощью нервнопаралитического вещества на британского гражданина и его дочь, и мы поддерживаем решению Великобритании выслать 23 российских дипломатов», — приводит НСН заявление Белого дома.