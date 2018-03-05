Спикер Мосгордумы извинился перед Собчак

Спикер Московской городской думы Алексей Шапошников принес свои извинения кандидату в президенты России Ксении Собчак за нападение, совершенное на нее накануне Аланом Дзуцевым. В своем фейсбуке председатель Мосгордумы назвал нападение «провокацией и хулиганством», выразив убеждение в том, что полиция разберется в инциденте и «виновные понесут соответствующее наказание».

Шапошников подчеркнул, что «совершивший [нападение] молодой человек» не является ни его личным помощником, ни штатным сотрудником Мосгордумы. После этого спикер вновь извинился перед Собчак за инцидент.

Сама Ксения Собчак в ходе теледебатов на Первом канале в понедельник, 5 марта, заявила, что нападение на нее было попыткой запугивания, но она не собирается отказываться от участия в теледебатах.

Реклама

В воскресенье, 4 марта, кандидата в президенты России Ксению Собчак облили водой на дне рождения экс-президента СССР Михаила Горбачева. По сведениям штаба Собчак, нападавший — помощник председателя Мосгордумы Алан Дзуцев. «Это тебе за Жириновского!» — крикнул правонарушитель, плеснув в Собчак водой. «Вы одурели что ли, молодой человек, ***?» — возмущенно отреагировала Собчак на атаку.

Согласно поданному в полицию заявлению, Собчак поскользнулась на разлитой воде и упала на пол. Дзуцев был задержан сначала охраной Горбачева, а после — передан в руки полицейских. «Сегодня около дома 40 по Ленинградскому проспекту неизвестный мужчина плеснул водой в лицо кандидату в президенты России Ксении Собчак. Мужчина был задержан, его личность установлена», — заявил представитель МВД.

Источник «Газеты.Ru» в Мосгордуме сообщил, что Алан Дзуцев действительно является помощником главы столичного парламента. По словам источника, в ведомстве «все глубоко поражены произошедшим» и пока что не представляют, что последует в связи с действиями Дзуцева. Он также отметил, что Дзуцев на службе появился «сравнительно недавно».

Однако официальная пресс-служба спикера Мосгордумы отрицает сведения о месте работы Алана Дзуцева. По словам пресс-секретаря Полины Ореховой, правоохранительные органы разбираются в инциденте, а Дзуцев «не является официальным помощником.

Собчак прокомментировала нападение, назвал Дзуцева «гопником» и обвинив полицию в медлительности. Кандидат заявила, что «насилие в отношении оппозиции стало повсеместным» и потребовала возбудить уголовное дело в отношении нападавшего.

«Насилие начинается с малого — и если мы его не остановим — не заканчивается никогда», — заявила Собчак.

Инцидент связан с конфликтом, произошедшим между Собчак и Жириновским во время дебатов 28 февраля. Во время выступления Сергея Бабурина неожиданно началась перепалка между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским. Лидер ЛДПР обвинил Собчак во лжи, перебив Бабурина. Конфликт попробовал разрешить модератор дискуссии — телеведущий Владимир Соловьев, но уже Собчак решила ответить оскорбившему ее Жириновскому.

Она заявила, что политику «вредно так волноваться» в его почтенном возрасте, но Жириновский в ответ на слова Собчак потребовал от нее покинуть студию. Собчак после продолжительного потока нецензурных оскорблений со стороны лидера облила его водой из стакана. После этого конфликт между кандидатами продолжился уже в прессе и соцсетях. Собчак сообщила в инстаграме, что вполне может нанять себе охрану именно от Жириновского, добавив, что

«окропила дедушку святой водицей» во время «психического приступа».

Пресс-служба ЛДПР опубликовала официальный комментарий по поводу произошедшего. В нем утверждает, что «фейковые» кандидаты продолжают отвлекать народ от «реальных конкурентов действующего президента». В заявлении ЛДПР указывается, что Ксения Собчак начала заниматься «троллингом», когда Жириновский «тыкнул в ложь фиктивного кандидата, имитирующего русского националиста» Сергея Бабурина.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. День голосования в этом году совпадает с датой воссоединения Крыма с Россией. Кандидатами на пост главы государства стали Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»). Фамилии в бюллетене будут располагаться в алфавитном порядке.