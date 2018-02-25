«Призываю обеспечить поставку гуманитарной помощи»

Вечером в субботу 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций в стране, передает РИА «Новости». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал одобрение документами членами СБ.

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«Я приветствую резолюцию Совета Безопасности о прекращении огня в Сирии и призываю все стороны обеспечить незамедлительную поставку гуманитарной помощи», — приводит слова дипломата RT.

Документ требует, чтобы все стороны конфликта «без промедления прекратили столкновения» и придерживались обеспечения длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории САР для обеспечения безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и проведения медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

В тексте отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против «Исламского государства», «Джебхат Ан-Нусры» и «Аль-Каиды» (все — террористические организации, запрещены в России) и других лиц и организаций, связанных с ними, передает ФАН.

Документ призывает все государства-члены ООН «использовать свое влияние на стороны конфликта для обеспечения соблюдения режима прекращения огня», а также призывает вовлеченные страны «координировать усилия по мониторингу за режимом прекращения огня, основываясь на существующих договоренностях».

В резолюции отмечается, «немедленно после начала режима перемирия все стороны должны предоставить безопасный и беспрепятственный еженедельный доступ конвоям ООН и ее партнеров» ко всем областям по запросу. Также подчеркивается, что медицинская эвакуация должна начаться немедленно после старта режима прекращения огня.

В этой связи постоянный представитель Росси при ООН Василий Небензя заявил, что документ должен соблюдаться всеми странами без исключения и отступление от буквы документа, а также спекуляции с ними недопустимы.

«Хотел бы выразить глубокую тревогу в связи с публичными заявлениями отдельных официальных лиц США, выступающих с угрозами агрессии против суверенной Сирии. Сразу предупреждаем, мы не допустим произвольной интерпретации только что принятой резолюции», — указал российский дипломат.

Такое заявление связано с очередной обвинительной речью в адрес президента Сирии Башара Асада со стороны США.

«Мы крайне скептически смотрим на то, что режим Асада будет соблюдать положения резолюции. Но мы поддержали эту резолюцию, потому что мы не должны требовать меньше», — сказала постпред США при ООН Никки Хейли.

Она также не забыла снова обвинить в Москву в создавшейся в Сирии катастрофической ситуации.

«Люди в Сирии не должны гибнуть в ожидании инструкций, которые российская делегация получит из Москвы или обсудит результаты с сирийской стороной. Почему Совет это допускает? Сегодня Россия с запозданием решила присоединиться к международному консенсусу и согласилась с необходимостью призвать к прекращению огня, но испробовала все способы, чтобы этого избежать», — сказала дипломат.

В ответ на это Небензя пообещал посчитать, сколько раз его американская коллега Хейли упомянет Россию в следующем выступлении.

«На согласование резолюции ушло много времени потому, что мы не поддерживали заложенную в ней директивную схему немедленного установления режима прекращения боевых действий на достаточно длинный срок. Кстати, в следующий раз я посчитаю, сколько раз посол Хейли упомянула имя России», — сказал российский постпред.

Ранее Хейли сообщала, что удары американскими вооруженными силами будут нанесены по правительственным войскам Сирии, если подтвердятся сообщения о применении армией Асада химического оружия, передает НСН.

Тем временем, за минувшие сутки террористы в Сирии выпустили 27 мин и две ракеты по районам Дамаска и населенным пунктам одноименной провинции, погибли четыре мирных жителя, более 50 пострадали, рассказал на брифинге представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

А бойцы республиканской гвардии Сирии предотвратили попытку прорыва «джихадмобиля» — начиненного взрывчаткой автомобиля — со стороны Джаубара в направлении анклава Кабун в провинции Дамаск. К положительным новостям можно отнести то, что Сирийские демократические силы (SDF) и армия САР договорились о вхождении сирийской армии в город Манбидж на севере провинции Алеппо – в 130 км от города Африн, расположенного на границе с Турцией.