«Требование генсека Совета Европы неразумно»

Россия заплатит свой взнос в Совет Европы (СЕ), когда вернется к полноправной работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), приводит слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого RT.

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«Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим», — добавил парламентарий.

Ранее депутат заявил, что Россия заинтересована в диалоге с ПАСЕ, уточнив, что отношения с организацией зависят от того, как будут складываться условия возвращения российской делегации к полноценной работе в ассамблее, передает ФАН.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал требование генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о внесении Россией членского взноса в организацию нелогичным и неразумным.

«Мы, конечно, никого за нас не просим платить. Мы сами будем платить по своим счетам, если эти счета корректны.

В данном случае просить от нас взнос и не давать нам возможности работать — это абсурд. Нас лишили права голоса, и при этом хотят получать деньги. Мы считаем, что это неразумно и нелогично, осуществлять такие действия. Наш взнос будет проплачен, как только будут сняты ограничения, связанные с лишением права высказывать свою точку зрения», — сказал парламентарий.

В свою очередь, сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплачивать взносы в Совет Европы за Россию.

«В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина», — написал политик в своем твиттере.

Днем ранее — 22 января – Ягланд заявил о том, что Россия имеет обязательства и должна заплатить взнос в феврале нынешнего года.

«Правительство России имеет обязательство, и Россия, как и все государства-члены, должна заплатить свой взнос в феврале», — сказал европолитик.

В этот же день представитель группы либерал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) датчанин Майкл Ааструп Йенсен обвинил Россию в шантаже. По мнению представителя, Москва шантажирует СЕ путем неуплаты взноса.

«Если диалог с россиянами есть, это прекрасно, но это дурной предлог для того, чтобы играть в шантаж, как россияне. С одной стороны, они говорят: «мы не хотим выплачивать взносы в организации при условии, что действуют санкции против нашей парламентской делегации», тогда это очень плохо», — отметил он.

В конце июня 2017 года Москва заявила, что приостанавливает уплату взносов в Совет Европы в связи с неучастием российской делегации. При этом российская сторона продолжает работу по ратификации документов Совета Европы.

В марте глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил, что в случае отмены норм регламента по оспариванию полномочий национальных делегаций делегация от РФ вернется в ПАСЕ.

«Российская делегация не заставит себя ждать и вернется к обсуждению самых трудных вопросов здесь на ассамблее, как только эти вопросы регламентного обеспечения демократических процедур в ассамблее будут решены в полном объеме», — сказал Косачев.

В октябре председатель Совфеда Валентина Матвиенко предупредила, что Россия не будет признавать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) до тех пор, пока не сможет вернуться к работе в ПАСЕ.

Она пояснила, что судей ЕСПЧ выбирают именно депутаты ПАСЕ. При этом, сенатор уточнила, что Россия не должна выходить из Совета Европы.

«Мы внесли огромный вклад в развитие этой панъевропейской структуры, мы многому научились, работая в этой структуре, и нет никаких причин и оснований для того, чтобы — нравится нам что-то, не нравится — чтобы Россия в полной мере вышла из Совета Европы. Я не сторонник таких действий», — заявила Матвиенко.

По ее словам, руководство СЕ также публично заявляет о заинтересованности сохранения в составе ПАСЕ всех 47 государств и призывает к созданию для всех «равноценных, равноправных условий для работы».

В 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях ПАСЕ и возможности участвовать в работе уставных органов организации из-за позиции по Крыму. Из-за этого с 2016 года Россия перестала направлять документы, необходимые для аккредитации своей делегации.