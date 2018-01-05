Жена муфтия вышла из президентской гонки

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась зарегистрировать инициативную группу избирателей, выдвинувшую на выборы президента РФ супругу и советника муфтия Дагестана Айну Гамзатову. Причиной отказа стала нехватка необходимых для выдвижения документов.

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По итогам заседания ЦИК 5 января член комиссии Евгений Шевченко подчеркнул, что группе было отказано в регистрации из-за «целого ряда нарушений избирательного законодательства».

Он напомнил, что собрание инициативной группы, выдвинувшей Гамзатову, состоялось в Махачкале 29 декабря. При этом уведомление о проведении собрания было направлено в Центризбирком только 25 декабря — в то время как по закону это необходимо сделать не позднее, чем за пять дней до намеченной даты собрания.

Кроме того, Гамзатова не представила на рассмотрение в ЦИК справки о крупных расходах на себя, супруга и несовершеннолетних детей. Наконец, в ходатайстве о регистрации группы не оказалось никаких сведений о месте работы 327 из 542 членов инициативной группы.

Решение ЦИК об отказе в регистрации группы, поддержавшей Гамзатову, прокомментировала и председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она рассказала, что при первом рассмотрении документов кандидата сотрудники комиссии не нашли в документах каких-либо нарушений. Памфилова заверила, что сотрудники ЦИК, допустившие оплошность при проверке документов Гамзатовой, будут наказаны.

В то же время председатель Центризбиркома подчеркнула, что ЦИК «со всей благожелательностью отнесся к этому достойному кандидату», однако был вынужден отказать в регистрации после обнаружения некоторых «несовершенств» в ходе тщательной перепроверки документов.

Памфилова пообещала, что впредь документы кандидатов будут подвергаться более тщательной проверке

— председатель ЦИК отметила, что отныне подконтрольный ей аппарат будет использовать весь пятидневный срок, положенный по закону на проверку бумаг кандидатов.

«Быстро — не всегда хорошо. — признала Памфилова, — Лучше мы в рамках закона, как положено, пять дней, еще раз перепроверим, чтобы не вводить наших уважаемых соискателей в заблуждение и самим не возвращаться к этому вопросу».

1 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России сообщила, что приняла к рассмотрению документы супруги и советника муфтия Дагестана, главреда журнала «Ислам» Айны Гамзатовой в рамках процедуры выдвижения на выборах президента России в марте 2018 года. 29 декабря инициативная группа граждан выдвинула ее в качестве кандидата на президентских выборах.

«Выдвижение Айны Гамзатовой кандидатом в президенты РФ поддержали 542 человека. Собрание инициативной группы, в которую вошли люди разных возрастов, прошло в Махачкале», — сообщила ТАСС пресс-секретарь Гамзатовой Гуризада Камалова.

По словам представителя очередного кандидата в президенты, в инициативную группу Гамзатовой вошли врачи, спортсмены, научные и культурные деятели.

Айна Гамзатова — журналистка, писательница, общественный и религиозный деятель. Она возглавляет медиахолдинг и является советником своего супруга — муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева

— по связям с органами власти, общественностью и СМИ.

Гамзатова родилась 1 октября 1971 года в Махачкале. Несостоявшаяся кандидат в президенты имеет два высших образования — филологическое и юридическое.

В соответствии с избирательным законодательством РФ, кандидату-самовыдвиженцу необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан РФ. Члены группы должны обладать активным избирательным правом. При этом о месте и времени проведения собрания ЦИК должен быть уведомлен не позднее, чем за пять дней.

После этого кандидату предстоит собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей — причем на каждый российский субъект должно приходиться не менее 7,5 тысяч подписей лиц, проживающих на его территории. Собирать подписи в свою поддержку кандидаты-самовыдвиженцы могут до 30 января.