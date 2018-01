Новогодняя революция в Иране: уже 12 погибших

Число погибших в столкновениях с силами правопорядка в Иране в ходе антиправительственных протестов выросло до 12 человек. В воскресенье, 31 декабря, 10 человек были убиты в результате беспорядков на улицах иранских городов, сообщает Reuters.

Изначально число погибших было опубликовано государственным телевидением Ирана. Кроме того, согласно информации официального Тегерана, силы безопасности страны отбили несколько попыток манифестантов взять под свой контроль полицейские участки и даже военные базы. По сообщениям официальных СМИ, демонстранты были вооружены.

Еще два человека погибли в субботу, 30 декабря, в городе Доруд. Хабиболла Ходжастепур, губернатор провинции Лурестан, где расположен Доруд, обвинил в гибели людей «иностранных агентов» и провокаторов.

«Полиция и силы безопасности не делали никаких выстрелов. Мы обнаружили доказательства причастности врагов революции, групп Такфири (радикальных исламских боевиков — «Газета.Ru») и иностранных агентов в этом столкновении», — отрицает причастность полиции Ходжастехпур.

При этом, как сообщает Reuters, призывы к протестам не утихают, и «нестабильность в стране может растянуться надолго».

Президент Ирана Хасан Рухани заявил в ходе кабинетного совещания в воскресенье, 31 декабря, что «народ имеет право высказывать конструктивную критику, отличающуюся от разрушения общественной собственности». Об этом сообщает иранское новостное агентство Mehr. Также Рухани добавил, что правительство Ирана не потерпит чьих бы то ни было попыток спровоцировать беспорядки.

«Мы свободный народ, и люди имеют право протестовать в соответствии с конституцией. В то же время, мы должны понимать, что критика выражается в попытках изменить ситуацию к лучшему», — заявил президент Ирана.

Рухани добавил, что некоторые из тех экономических трудностей, с которыми люди столкнулись сегодня, произрастают из прошлых лет — а некоторые «вылезли сравнительно недавное». По мнению президента Ирана, правительство и народ должны работать «рука об руку и помогать друг другу».

Президент Рухани отметил, что протесты вызваны не только экономической ситуацией в Иране, но также направлены против коррупции и «отсутствия прозрачности».

Особо Рухани подчеркнул, что «удовлетворение [протестами] врагов [исламской] революции, в особенности — [президента США] Дональда Трампа» показывает «антииранский характер протестов».

«Этот же человек в США, притворяющийся сегодня, что он симпатизирует нашим людям — он же несколько месяцев назад назвал Иран нацией террористов», — заявил Хасан Рухани. По словам президента Ирана, тот, кто «всем сердцем [настроен] против иранцев», не может испытывать симпатию к народу Ирана.

Президент Ирана Хасан Рухани отметил также, что «определенные арабские страны в регионе, направленные против Ирана» сейчас «бросают вызов национальной безопасности Ирана, миру, единству, солидарности и братству в стране».

Наконец, иранский президент заявил, что в сравнении с показателями 2013 года Иран совершил прогресс в социальной и экономической сферах, но «до сих пор есть проблемы, требующие решения».

Он обратился к иранской молодежи, призвав молодых иранцев «сфокусироваться на поиске решений таких проблем, как загрязнение воздуха, нехватка водных ресурсов, проблемы трудоустройства и экономики, социальные и политические сложности».

Глава комитета меджлиса Ирана по внешней политике и национальной безопасности Алаеддин Боружерди также заявил, что протесты были «спровоцированы врагами Исламской революции из-за рубежа».

Ранее президент США Дональд Трамп связал протесты в Иране с «поддержкой правительством в Тегеране международного терроризма».

«Масштабные протесты в Иране. Наконец люди начинают открывать глаза и понимают, что их деньги воруют и растрачивают на террористическую деятельность. Похоже, что они больше не намерены с этим мириться. США внимательно следят за нарушениями прав человека!» — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Правительство США официально поддержало протестующих в Иране, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, голос иранского народа должен быть услышан «вопреки любой цензуре».

Авторитетное американское издание The Atlantic полагает, что даже если у манифестантов получится «победить автократического лидера», они не смогут покончить с автократией. «Растущие, как грибы после дождя, акции протеста в Иране, хотя и гораздо малочисленнее восстаний в стране в 2009 году, тем не менее, в разы более интенсивны», — сообщает издание.

Протесты начались в священном для шиитов городе Мешхеде 28 декабря.

Тысячи людей на улицах иранских городов, таких, как Наджафабад, Рашт и Хорамабад выкрикивают на улицах такие лозунги, как «Смерть революционной гвардии», «Мы не хотим Исламскую республику» и «Смерть диктатору». %

Согласно словам самих протестующих, они вышли на улицы городов исламской республики, выступая против безработицы, коррупции и Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Reuters сообщает, что в Иране проблемы с трудоустройством испытывают 28,8% молодых людей.

Протесты охватили практически все крупные города Ирана. По социальным сетям распространяются анонимные прокламации и призывы к участию в акциях протеста. Также в интернете были опубликованы видеоролики, на которых запечатлены, согласно утверждениям авторов записей, столкновения демонстрантов с полицией, перевернутый и горящий автомобиль, а также люди, выкрикивающие «Покончим с диктатором!» (Down with the dictator! — перевод с англ. «Газеты.Ru»).

По неофициальным данным, в ходе демонстраций протестующие сжигают портреты великого аятоллы и лидера исламской революции 1979 года Рухоллы Мусави Хомейни, действующего президента Ирана Хасана Рухани и командира спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР (Корпуса стражей исламской революции — прим. «Газеты.Ru») Кассема Сулеймани, требуя свержения действующего правительства и вывода иранских вооруженных формирований, в частности, КСИР, с территорий других государств.

Политолог-востоковед Каринэ Геворгян в разговоре с RT связала беспорядки в Иране с безработицей.

«В Иране достаточно высокая безработица, и граждане, в основном молодёжь, конечно, испытывают по этому поводу нервозность и раздражение», — рассказала эксперт о возможных причинах беспорядков.

Однако, по мнению Геворгян, большое сомнение вызывает информация о массовости проходящих в Иране акций протеста. По ее словам, западные новостные агентства и телеканалы показывают ситуацию «с земли, с одной точки и со спины», и поэтому точно охарактеризовать массовость протестов таким образом невозможно.

«Проправительственная демонстрация показывалась официальными каналами Ирана сверху, и тут она действительно была массовая. Это меня смущает», — добавила востоковед.

В ответ на протесты и беспорядки власти Ирана заблокировали в стране популярные там социальную сеть Instagram и мессенджер Telegram. По информации гостелеканала IRIB, решение заблокировать соцсеть и мессенджер было принято «на высочайшем уровне» в связи с тем, что их используют демонстранты.

Создатель Telegram Павел Дуров подтвердил блокировку мессенджера — по его словам, такая мера была вызвана отказом администрации Telegram заблокировать чат иранских протестующих.

«Власти Ирана блокируют для большинства иранцев доступ к «Телеграму» после нашего публичного отказа заблокировать канал «Седаимардом» и другие каналы мирных протестующих», — написал Дуров в своем аккаунте Twitter.