На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о рисках при использовании биометрии в банковских приложениях

МВД посоветовало россиянам отказаться от биометрии в банковских приложениях
true
true
true
close
Apple

МВД порекомендовало россиянам отказаться от использования отпечатка пальца и технологии распознавания лица при входе в банковские приложения. Это следует из материалов ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ведомство призвало переходить на сложные пароли и устанавливать надежные антивирусы.

В документе подчеркнули, что биометрические методы авторизации повышают риски несанкционированного доступа. Пользователям также напомнили, что данные банковских карт — номер, срок действия, CVV и ПИН — не следует хранить в памяти смартфона. В случае потери устройства гражданам советуют немедленно обратиться в офис банка для блокировки карт и избегать входа в личный кабинет с чужих гаджетов.

Кроме того, МВД рекомендовало не переходить по ссылкам из сообщений, даже если отправителем якобы является банк, и отключить отображение текста входящих уведомлений на заблокированном экране, чтобы снизить вероятность мошеннических атак.

Ранее россиянка не прошла в метро по биометрии из-за увеличения губ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами