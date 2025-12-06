Россиян предупредили о рисках при использовании биометрии в банковских приложениях

МВД порекомендовало россиянам отказаться от использования отпечатка пальца и технологии распознавания лица при входе в банковские приложения. Это следует из материалов ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ведомство призвало переходить на сложные пароли и устанавливать надежные антивирусы.

В документе подчеркнули, что биометрические методы авторизации повышают риски несанкционированного доступа. Пользователям также напомнили, что данные банковских карт — номер, срок действия, CVV и ПИН — не следует хранить в памяти смартфона. В случае потери устройства гражданам советуют немедленно обратиться в офис банка для блокировки карт и избегать входа в личный кабинет с чужих гаджетов.

Кроме того, МВД рекомендовало не переходить по ссылкам из сообщений, даже если отправителем якобы является банк, и отключить отображение текста входящих уведомлений на заблокированном экране, чтобы снизить вероятность мошеннических атак.

Ранее россиянка не прошла в метро по биометрии из-за увеличения губ.