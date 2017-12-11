«Решение перечеркивает возможность мирного процесса»

Москва и Анкара не поддерживают решение главы Белого дома Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля – об этом президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заявили в ходе совместной конференции после переговоров, прошедших 11 декабря в резиденции турецкого лидера.

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«Хотел бы отметить, что и Россия, и Турция считают, что решение администрации Соединенных Штатов признать Иерусалим в качестве столицы Израиля и перенести туда американское посольство не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а наоборот, дестабилизирует и без того сложную обстановку в регионе — по сути, может перечеркнуть перспективы палестино-израильского мирного процесса», — сказал российский лидер.

По его словам, Россия исходит из того, что это урегулирование должно строиться исключительно и в полном объеме на ранее принятых решениях в рамках ООН, а предметом прямых палестино-израильских переговоров должны быть четко определенные параметры соглашения по статусу Иерусалима.

«Решение руководства Соединенных Штатов о переносе столицы Израиля в Иерусалим привело к большой волне возмущения. Данное решение разочаровало мусульман и христиан, а также разумных иудеев.

В конце недели в ходе акции протеста от рук израильских солдат погибли четыре палестинца, в настоящее время около двух тысяч палестинцев получили ранения. Самолеты Израиля разбомбили сектор Газа. Можно сказать, что Израиль словно подливает масла в огонь», — прокомментировал решение Трампа Эрдоган.

По его словам, происходящее Израиль использует для увеличения давления и актов насилия в отношении палестинцев.

«Как вы знаете, в качестве председателя Организации исламского сотрудничества через два дня в Стамбуле мы созываем саммит Организации, куда пригласили лидеров стран. Верю, что в результате этого совещания мы дадим сильный месседж всему миру. Относительно вопроса Иерусалима – я понаблюдал, что с господином Путиным у нас есть похожие подходы. И мы пришли к согласию, что продолжим наши контакты в этом вопросе», — резюмировал Эрдоган.

На саммите Организации исламского сотрудничества Россия будет представлена как страна-наблюдатель. Днем ранее ремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на слова Эрдогана, назвавшего Израиль «террористическим государством», и попросил Эрдогана «не читать мораль».

«Я не намерен слушать лекции о морали от лидера, который бомбит курдские деревни и сажает в тюрьму журналистов», — заявил он.

Министр иностранных дел Египта Самих Шукри заявил, что решение Трампа не соответствует резолюции ООН.

«Мы все еще придерживаемся позиции, что решение не соответствует международному праву и резолюции ООН. Мы видим, что оно уже привело к повышению уровня насилия», — сказал он.

Он добавил, что это решение не вносит позитивный вклад в установление мира между израильтянами и палестинцами. Президент Ирана Хассан Роухани заявил о том, что решение Трампа «подлило масло в огонь» ближневосточного конфликта, и он не собирается с этим мириться.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сказала репортерам, что Евросоюз будет придерживаться «международного консенсуса» по Иерусалиму.

Признание США Иерусалима столицей вызвало беспорядки на улицах — палестинские протестующие и сотрудники израильских сил безопасности столкнулись 8 декабря после пятничной молитвы в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

Решение перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим было одобрено конгрессом США еще в 1995 году, однако каждые полгода действующие президенты США накладывали вето на исполнение этого решения. Тем не менее, Трамп заявил, что его решение, озвученное 6 декабря 2017 года, продиктовано желанием признать «существующую реальность».

Кроме того, по словам главы Белого дома, отложенные решения по реализации закона, одобренного еще в 1995 году, так и не способствовали мирному урегулированию конфликта, — как и идеи, лежащие в основы нынешнего процесса ближневосточного урегулирования — а Израиль имеет право самостоятельно определять столицу своего государства.