«Смехотворные попытки запугать Россию»

США могут перестать пытаться запугивать Россию введением новых санкций из-за мнимых нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – попытки Вашингтона «смехотворны».

Реклама

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в субботу, что в Соединенных Штатах «не нашли лучшего момента, чем отмечавшееся 8 декабря тридцатилетие договора о РСМД», чтобы выступить «с угрозами в адрес своего партнера по соглашению». По словам Рябкова, ДРСМД стал одним из краеугольных камней процесса ограничения и сокращения ядерных вооружений.

«Пора бы уже американским политикам и дипломатам уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает»,

— заявил замглавы МИД РФ.

По словам российского дипломата, усиление в США пропагандистской кампании по обвинению Кремля в нарушении пунктов договора о РСМД может быть симптомом намерения Белого дома выйти из ДРСМД со своей стороны. В качестве примера Рябков привел выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

«Не раз предупреждали и вновь предупреждаем, что разрушение договора о РСМД стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия», — заявил Рябков. По его словам, Соединенные Штаты должны понимать, какая ответственность ляжет на их плечи.

Также заместитель главы МИДа отметил, что Россия полностью привержена исполнению ДРСМД – и в дальнейшем будет действовать так же. Если же противная сторона перестанет следовать подписанному соглашению, то «согласно указу президента России Владимира Путина мы будет вынуждены дать зеркальный ответ», подчеркнул Рябков. Введение санкций, заявил Сергей Рябков, может в конечном итоге привести к срыву заседания комиссии по выполнению соглашения, предложенного самими США.

Напомним, что предыдущая встреча контрольной комиссии по ДРСМД имела место 15-16 ноября в Женеве — а до этого встречи комиссии не проводились аж с 2000 года.

В комментарии Рябкова на сайте МИД РФ говорится, что дальность действия российской ракетной разработки, якобы нарушающей Договор о ракетах средней и меньшей дальности «заведомо меньше диапазона, указанного США».

«Американцы уже давно высказывают претензии, что мы якобы выходим за рамки договора, запрещающего размещение на суше крылатых ракет с дальностью полета от 500 до 5500 километров. Но интересная закономерность: так же как с известными утверждениями про «российское вмешательство в американские выборы» никаких реальных доказательств не приводится», — подчеркнул Рябков.

Единственный факт, названный Вашингтоном — индекс одной из отечественных ракетных разработок, добавил замминистра, чья дальность меньше 500 км.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал информацию СМИ о том, что президент США Дональд Трамп одобрил санкции против России за якобы нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам Клинцевича, ложь и клевета стали нормой с точки зрения той международной политики, что проводят сейчас Соединенные Штаты.

«Если мы в чем-то друг друга обвиняем, то не должны быть голословными», — отметил сенатор.

Клинцевич считает, что если Конгресс США введет санкции в отношении Российской Федерации, то «будут, конечно, некие сложности – но это ничего не поменяет». В конечном итоге этот шаг закончится для американцев плачевно, добавил он.

В пятницу, 8 декабря, президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции против России — за нарушения Москвой, по мнению Вашингтона, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

Министерство торговли США намерено ввести новые ограничительные меры в отношении российских компаний, занимающихся исследовательской деятельностью в области новых ракетных технологий. Как пояснил чиновник из администрации президента США, целью такого санкционного давления является «изменение планов» российского правительства.

В четверг Госдепартамент США заявил, что ДРСМД находится под угрозой, однако

американское внешнеполитическое ведомство подтвердило готовность прекратить разработку новых ракетных технологий, но только если Россия будет соблюдать договор.

«Администрация [президента США] твердо убеждена в том, что Соединенные Штаты не могут стоять на месте, пока Российская Федерация продолжает развивать военные системы в нарушение Договора», — заявила представитель Госдепа Хизер Нойерт.

По ее словам, хотя Соединенные Штаты и будут продолжать добиваться дипломатического решения, Вашингтон предпринимает экономические и военные меры, направленные на то, чтобы побудить РФ вернуться к соблюдению [ДРСМД]».