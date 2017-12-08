Россия волнуется за Иерусалим

Президент России Владимир Путин поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля, передает пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и объявлением о планах перевода туда из Тель-Авива американского посольства. Такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса», — говорится в сообщении.

Стороны также отметили недопустимость дальнейшей эскалации напряженности в регионе и подтвердили приверженность России и Турции достижению справедливого и жизнеспособного решения ближневосточного кризиса на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля не способствует ближневосточному урегулированию.

«Действительно, вызывает обеспокоенность то, какая напряженность возникла в ближневосточном урегулировании и регионе после объявления американского президента — господина Трампа. Мы полагаем, что как минимум это решение сейчас не способствует какому-то продвижению в ближневосточном урегулировании, а, наоборот, как мы видим, первое — приводит к расколу среди международного сообщества», — сказал Песков. По его словам, далеко не все согласны с подобным решением Трампа.

«Более того, вызывает достаточно острую реакцию в Рамалле и в целом среди палестинцев. Поэтому мы сохраняем нашу обеспокоенность. Что нужно делать? Продолжать искать пути решения политико-дипломатическими средствами, хотя ситуация, безусловно, существенно осложнилась», — заключил пресс-секретарь.

В МИД России также считают, что заявленная новая позиция США по Иерусалиму может дополнительно осложнить обстановку в палестино-израильских отношениях и в регионе в целом.

«В этой связи призываем все вовлеченные стороны проявить сдержанность и отказаться от действий, чреватых опасными и неконтролируемыми последствиями. Особое внимание необходимо уделять вопросу обеспечения свободы доступа всех верующих к святым местам Иерусалима», — говорится в комментарии департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, источник РИА «Новости» в МИД России подчеркнул обеспокоенность Москвы сложившейся ситуацией и пояснил дипломатическую позицию России по этому вопросу. «Мы обеспокоены решением США. Мы признали западный Иерусалим столицей Израиля, а восточный Иерусалим — столицей Палестины. На наш взгляд, это объективная, сбалансированная позиция. В конечном итоге палестино-израильские переговоры должны привести к решению проблемы на базе принципов «двух государств» — Палестины и Израиля, живущих в мире, добрососедстве», — сказал он.

«Иерусалимский вопрос» был также поднят на полях 24-й сессии министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ, прошедшей накануне в Вене.

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что попросил у главы американского внешнеполитического ведомства дать разъяснения по решению Вашингтона о переводе посольства в Иерусалим.

«Мы попросили разъяснить смысл решений, которые были приняты относительно перевода посольства Соединенных Штатов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Попросили объяснить, какие последствия этого шага американцы видят для усилий, которые предпринимаются под эгидой ООН в рамках «квартета» международных посредников», — сказал дипломат.

Министр отметил, что Москва хочет обратить внимание на опасения, которые высказывали и арабские, и в целом мусульманские страны, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества в отношении того, что это решение может подорвать урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.