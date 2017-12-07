Дональд Трамп против всех

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского президента Дональда Трампа за «отважное и справедливое» решение по переносу посольства США в Иерусалим. Израиль «глубоко признателен» Трампу, заявил премьер Израиля. Нетаньяху также охарактеризовал это решение как «важный шаг к миру» и призвал остальные страны мира последовать примеру США и перенести свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

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В свою очередь, глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас расценил этот шаг как отказ США от участия в мирном процессе. По мнению Аббаса, это решение Трампа противоречит международным резолюциям и подрывает все усилия по достижению мира.

При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила 6 декабря в Лондоне, что решительно не согласна с признанием Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля. По словам главы британского правительства, Соединенное Королевство не собирается переносить свое посольство и не приветствует перенос посольства США в Иерусалим «до заключения соглашения об окончательном статусе» города.

По мнению официального Лондона, решение Трампа по Иерусалиму «не принесет пользы в том, что касается перспектив установления мира в этом регионе». Мэй также отметила, что британское посольство располагается в Тель-Авиве, и «планов по его переводу» у Великобритании нет.

Франция также отказалась поддержать одностороннее решение американского президента по вопросу признания Иерусалима в качестве столицы Израиля.

Президент Пятой республики Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции в Алжире, что это решение «является прискорбным», и Франция «не одобряет [шаг], противоречащий международному праву и всем резолюциям Совета Безопасности ООН».

Макрон отметил, что Франция и Европа «привержены урегулированию ближневосточного конфликта на основе сосуществования двух государств — Израиля и Палестины». Иерусалим, по словам Макрона, должен быть столицей обоих государств, чьи границы должны быть признаны международным сообществом.

Он также предостерег всех от накаления обстановки в регионе. «В настоящий момент я призываю всех сохранять спокойствие. Мы должны любой ценой избегать насилия и поощрять диалог», — подчеркнул Макрон.

Наконец, канцлер Германии Ангела Меркель также выразила несогласие с политикой Трампа в регионе. «Канцлер Меркель относительно заявления Трампа об Иерусалиме: федеральное правительство не поддерживает такую позицию, потому что статус Иерусалима должен обсуждаться в рамках решения двух государств», — заявил в твиттере официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

ЕС также испытывает глубокое беспокойство из-за решения Вашингтона перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Об обеспокоенности Евросоюза заявила на пресс-конференции в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Евросоюз глубоко озабочен <...> возможными последствиями этого решения [Трампа] для мирного процесса», — подчеркнула Могерини.

Брюссель также призвал всех региональных и мировых игроков сохранять спокойствие и сдержанность при реагировании на решение США. Могерини особо подчеркнула, что Евросоюз «будет продолжать выполнять резолюции СБ ООН, в том числе в отношении мест расположения дипломатических миссий до окончательного урегулирования вопроса о статусе Иерусалима».

В свою очередь, посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади Аль-Азари назвал решение президента США Дональда Трампа «оскорбительным». По мнению представителя официального Багдада, такой шаг создаст больше проблем и усилит напряженность в регионе — и это «оскорбительно для всех арабов и мусульман». Аль-Азари также подчеркнул, что правительство Ирака «решительно осуждает решение Трампа по Иерусалиму».

Признание США Иерусалима в качестве столицы Израился может пойти на руку «только террористам», заявил в среду, 6 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Позицию Анкары он заявил на совместной с королем Иордании Абдаллой II пресс-конференции в столице Турции. По словам Эрдогана, шагов, которые могут привести к изменению текущего статуса Иерусалима, нужно избегать.

Непосредственно перед пресс-конференцией стало известно, что Эрдоган пригласил лидеров стран — членов Организации исламского сотрудничества провести экстренное заседание 13 декабря в Стамбуле и выработать совместный ответ на решение Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

В среду, 6 декабря, президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом доме официально заявил, что «пришло время признать Иерусалим в качестве столицы еврейского государства». Госдепу США было поручено начать подготовку к переезду посольства Соединенных Штатов из Тель-Авива в Иерусалим.

Статус Иерусалима, одного из древнейших городов мира, — одна из ключевых и острейших проблем в конфликте между Палестиной и Израилем. Силы ЦАХАЛ заняли Иерусалим в ходе войны 1967 года, и

Израиль настаивает, что именно Иерусалим является «единой и неделимой» столицей государства.

В свою очередь, проживавшие в этом регионе палестинцы хотят сделать восточную часть Иерусалима столицей своего непризнанного государства.