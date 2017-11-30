Америка рвет все связи с Кимом

Страны мира должны разорвать любые отношения с Северной Кореей — в сфере военного, технического, экономического и научного сотрудничества с КНДР, заявила постпред США при ООН Никки Хейли в среду в ходе экстренного заседания Совета Безопасности.

«Сегодня мы обращаемся ко всем странам — разорвите любые связи с Северной Кореей!» — заявила Хейли.

Постпред США при ООН также особо подчеркнула роль Китая в умиротворении КНДР. Кроме того, Хейли сообщила, что ранее президент США Дональд Трамп призвал председателя КНР Си Цзиньпина прекратить экспорт нефтепродуктов в Северную Корею.

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Она также отметила, что военный конфликт, который «стремится разжечь Ким Чен Ын», в конечном итоге приведет к «полному уничтожению режима в КНДР».

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совбеза ООН в среду заявил, что КНДР в очередной раз решила не уведомлять международные структуры о готовящихся испытаниях баллистической ракеты, не предупредив о возможной опасности для авиации и судоходства.

Фелтман заявил, что проведенный Пхеньяном запуск ракеты «Хвасон-15» стал двадцатым по счету испытанием ракеты с начала 2017 года. В третий раз, добавил замгенсека ООН, параметры полета ракеты ясно указывали на ее межконтинентальные характеристики.

Также Джеффри Фелтман провел в среду встречу с постпредом КНДР при ООН Ча Сон Намом, предупредив последнего о том, что «нет ничего опаснее для международной безопасности и мира», чем критическая ситуация на Корейском полуострове.

Замгенсека также напомнил, что во вторник вечером генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил испытание северокорейской МБР и призвал Пхеньян воздержаться от «дальнейшей дестабилизации ситуации».

Фелтман заявил, что пуски ракет и испытания ядерного оружия, проводимые КНДР с 2015 года «создали гигантскую напряженность на Корейском полуострове и за его пределами».

«Эту тенденцию нужно обратить вспять, и решение должно быть исключительно политическим. С учетом серьезных рисков, исходящих от любой военной конфронтации, и в соответствии со своими обязанностями Совет Безопасности должен сделать все возможное, чтобы предотвратить эскалацию», — сказал Фелтман.

Он также призвал членов Совбеза к единодушию в вопросе КНДР, отметив, что это даст шанс для дипломатических усилий. «Этой возможностью нужно воспользоваться, чтобы создать условия для начала переговоров», — подчеркнул заместитель генсека ООН.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН заявил, что Москва «сожалеет о проведенном Пхеньяном испытании МБР». Претензий КНДР на обретение статуса ядерной державы Россия «не приемлет», подчеркнул Небензя, добавив, что «очередное демонстративное пренебрежение» Северной Кореей резолюциями Совбеза «вызывает глубокое сожаление» и «заслуживает самого решительного осуждения».

Перспективы нормализации обстановки на Корейском полуострове по-прежнему не просматриваются в текущих условиях, отметил Небензя. Он особо выделил негативную роль внезапных учений ВМС США и Южной Кореи в Японском море в середине октября с участием атомного авианосца «Рональд Рейган». По словам российского представителя в ООН, такие шаги не способствуют разрешению кризиса мирным путем.

Постпред РФ также напомнил Совбезу о представленной в июле РФ и КНР «дорожной карте», которая предусматривает заморозку ядерной программы КНДР в обмен на приостановку военных учений США и союзников в регионе.

По мнению России, реализация этих шагов позволила бы начать решение проблемы дипломатическим путем.

В среду американский лидер Дональд Трамп, выступая в Сент-Луисе (Миссури) по поводу законопроекта о снижении налогов, назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «маленьким человеком-ракетой» и «психом».