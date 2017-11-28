Госдеп ждет от России шагов назад

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил в ходе своего брифинга в Wilson Center в Вашингтоне 28 ноября, что Россия проявила «агрессию» в отношении Грузии и Украины, а Запад для ее сдерживания ввел антироссийские санкции.

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«Россия решила нарушить суверенитет крупнейшей страны Европы. США и Европа стоят плечом к плечу с 2014 года, противодействуя этой российской агрессии посредством совместной санкционной политики», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Он также выразил надежду, что Россия «сделает шаги назад», сообщает RT.

«Мы надеемся, что Россия сделает шаги в целях восстановления полного суверенитета Украины и территориальной целостности и полностью имплементирует свои обязательства в рамках «Минска», позволив затем начать процесс восстановления нормальных отношений», — заключил дипломат.

За несколько часов до этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что министерство финансов США в январе 2018 года подготовит новый список российских бизнесменов и компаний, которые попадут под санкции.

Дипломат отметил, что украинская сторона работала с палатой представителей и сенатом США для принятия Акта о противодействии российскому влиянию с помощью санкций.

«В конце января должен быть подготовлен министерством финансов Соединенных Штатов с помощью всех американских институтов соответствующий список. Этот список сам по себе будет очень важным рычагом воздействия и рычагом давления на Россию», — сказал глава ведомства. По его словам, «американские друзья и партнеры» «серьезно» работают над этим списком.

Утром того же дня спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Киев «вернул свою территорию». Об этом он сказал в интервью Politico.

«Я знаю, я слышал от президента, что он хочет сделать. Он хочет заключения мира. Он хочет, чтобы это разрешилось. Он хочет, чтобы Украина вернула свою территорию. Это кристально ясно», — заявил дипломат.

При этом за два дня до этого глава Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда рассказал о том, что в СЕ обсуждают отмену санкций, наложенных на Москву за «агрессию в отношении Украины», так как в противном случае Россия может выйти из состава организации.

«Было бы очень-очень плохо, если бы Россия покинула нас <...> потому что конвенция [о правах человека 1949 года — «Газета.Ru»] и [Европейский — «Газета.Ru»] суд так важны для российских граждан» — сказал Ягланд в интервью для Financial Times.

По словам главы СЕ, выход России из организации также будет «большим шагом назад для Европы».

В этой связи первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков пояснил, что Россия заинтересована в снятии санкций в целом и участии в международных организациях. Но не на любых условиях.

«Сделанные заявления означают, что политика санкций против нашей страны дает явные сбои и возникает все больше понимания: с Россией нужно работать, а для этого надо учитывать ее интересы и не провоцировать ее на жесткие ответные действия», — сказал парламентарий.

По его словам, не стоит забывать, что санкции, введенные со стороны Евросоюза, являются продолжением санкционной политики Соединенных Штатов.

«Ведущие политики США пока не готовы идти на смягчение санкций, а Трамп, который время от времени высказывается за нормализацию отношений с Россией, пока в меньшинстве. В этом отношении ждать, что Европа сможет проявить самостоятельность, не приходится», — указал депутат.

Кроме того, Новиков оценил позицию постоянного представителя Украины при СЕ Дмитрия Кулебы, который заявил, что, если Совет Европы пойдет на нормализацию отношений с Россией, «Украина пересмотрит свои отношения с Советом Европы» и будет считать этот шаг «дискредитирующим» организацию.

«Украинские политики торопятся (вставить. — «Газета.Ru») свое слово в этой ситуации. Они привыкли строить свою работу на попытках максимально ограничить возможности России на мировой арене. Ничего нового. Но позиция Евросоюза при формировании его отношения к России будет зависеть от евроатлантических интересов, а не от интересов Украины», — подчеркнул парламентарий.