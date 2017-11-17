Минюст определил иностранных агентов

Министерство юстиции РФ направило уведомления в девять изданий, предупредив их о возможности внесения в список иностранных агентов.

Так, в качестве иноагентов могут признать «Голос Америки» и «Радио Свобода».

Кроме того, письма были направлены в отделения проекта «Реалии»: «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», межрегиональный проект «IdeLРеалии». Под статус иноагентов также могут попасть телеканал «Настоящее Время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» — Azatliq Radiosi и проект «Фактограф».

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При этом соответствующий законопроект еще не был одобрен Советом Федерации, и только что был принят в третьем чтении Госдумой. Но Министерство юстиции подчеркнуло, что данный закон может вступить в силу «в самое ближайшее время».

Кремль воздержался от комментариев по высланным Минюстом уведомлениям. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, вопрос о списке иноагентов нужно адресовать в Минюст, поскольку в данном случае действует не Кремль.

Депутаты Госдумы подчеркивают, что представители получающих из-за рубежа финансирование СМИ, отказывающиеся от регистрации в качестве иноагентов, будут, вероятнее всего, привлекаться к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Об этом заявил депутат от «Единой России» Евгений Ревенко, выступая в эфире телеканала «Россия 1». Парламентарий подчеркнул, что наказание может быть и в рамках Административного кодекса РФ — так, для отказывающихся от регистрации иноагентов предусматривается денежный штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб.

Для физлиц в руководстве, уклонившихся от регистрации в качестве иноагента СМИ, предполагается более высокий штраф — в размере от 300 до 500 тыс. руб.

Кроме того, добавил Ревенко, в УК РФ есть статья о злостном уклонении от исполнения обязанностей, установленных законодательством России — согласно ней, НКО, выступающие в качестве иностранных агентов, также должны выплатить огромный штраф обязательного характера. В противном случае, им будут грозить «исправительные работы или лишение свободы» сроком до двух лет.

15 ноября в Государственной думе в третьем чтении единогласно был принят законопроект, позволяющий признавать в качестве иностранных агентов те медиа, которые получают денежные средства из-за рубежа.

В двадцатых числах ноября законопроект «об иноагентах» должен быть рассмотрен и принят верхней палатой российского парламента — Советом Федерации, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» первый зампред комитета Совфеда по международным делам Сергей Кисляк.

Закон об иностранных агентах был внесен в российский парламент после того, как американский минюст заставил отделение телеканала RT зарегистрироваться в качестве иноагента. В связи с этим решением именно американские СМИ заняли первые позиции в списке на получение статуса иноагента, но уже со стороны Российской Федерации.

Госдеп США тем временем «внимательно следит за этим законопроектом», сообщил РИА «Новости» анонимный сотрудник американского дипломатического ведомства. «[Мы следим], чтобы узнать, будет ли он принят, — добавил американский дипломат, — и как он будет реализован».

Известный антироссийской позицией американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн опубликовал в связи с принятием Госдумой законопроекта об иноагентах заявление на своем сайте. Маккейн заявил, что нет никаких оснований, чтобы ставить на одну полку «правдорубов с CNN и «Голоса Америки» и «лживых пропагандистов с RT».

По словам сенатора-республиканца, журналисты американских медиахолдингов «ищут правды, опровергают ложь и привлекают к ответственности правительства», а «пропагандисты из RT опровергают правду, распространяют ложь и стремятся подорвать демократические институты».

Также Маккейн заявил, что для президента России Владимира Путина основной угрозой является «истина», поэтому «он и борется с иностранными СМИ».

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов заявил в ответ на признание RT иноагентом, что Кремль считает этот шаг «недружественным». Антонов заявил, что если у человека есть мнение, то он имеет полное право его излагать, а ограничения существуют лишь в форме выражения согласия или несогласия с обеих сторон диалога.

По мнению посла России в Вашингтоне, «регистрация RT в качестве иноагента — плохой шаг».

Сразу после регистрации обслуживающей телеканал RT фирмы T&R LLC главред RT Маргарита Симоньян обвинила минюст в лишении их выбора — по словам юристов, если бы RT не зарегистрировался как иностранный агент, то под арест попали бы руководитель компании, счета компании. Президент России уже тогда заявил, что ответ будет «жестким, но зеркальным».