Пейте в одиночку: в Европе закрываются бары и рестораны

С ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией в Европе снова начали ограничивать ночную жизнь, так как, по мнению врачей, именно она является одним из факторов распространения вируса. В общественных местах Парижа теперь запрещено подавать алкоголь и включать музыку после 10 часов вечера, а студенческие вечеринки и встречи группами более 10 человек оказались под запретом. Венчание в церкви или гражданскую регистрацию брака при участии максимум 30 человек проводить еще можно, а вот отмечать праздник в ресторане — уже нельзя.

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Частные вечеринки и семейные встречи отменяют и в Германии: публичные собрания более пяти человек из более чем двух домохозяйств и частные собрания более чем 10 человек будут запрещены в Берлине в соответствии с новыми правилами, объявленными в среду.

Впервые за 70 лет в Берлине ввели комендантский час с 23.00 до 6.00: в это время все бары и рестораны города должны быть закрыты.

С начала октября в Берлине ежедневно регистрируется даже больше новых случаев коронавируса, чем на пике первой волны в конце марта, когда возможности тестирования были более ограниченными. Причем уровень заболеваемости во внутренних районах города, где сосредоточена ночная жизнь, оказался самым высоким: из семи горячих точек, перечисленных германским Агентством по контролю заболеваний, четыре находятся в самом центре столицы. Модный район Нойкельн возглавляет список: за последнюю неделю там было зарегистрировано 288 новых случаев заболевания.

В то время как берлинские ночные клубы так и не открылись с марта, барам сделали поблажку в июне — разрешили работать с определенными ограничениями. Теперь некоторые хозяева баров спорят с решением властей — они уверены, что комендантский час не снизит количество вечеринок, а только вынудит гуляк переместиться из баров в свои квартиры.

«А пить дома гораздо опаснее, чем в баре,

— заявил местному телеканалу RBB Карстен Золтан, владелец бара-отеля в Кройцберге. — Здесь мы хотя бы напоминаем посетителям о необходимости надеть маску. Дома же никто этого не делает».

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан пожаловался, что правила социального дистанцирования не соблюдаются в заведениях города, и он чувствовал себя «человеком на Луне», когда надевал маску в берлинском ресторане.

«Есть причина, по которой число случаев заболевания растет именно в центральных районах Берлина, — пояснили в местной газете Tagesspiegel. — Правила массово нарушаются, особенно после наступления темноты — в барах, пабах и парках. Это произошло после того, как отмена всех мероприятий весной подтолкнула к самостоятельному принятию решений, когда каждый устанавливает свои правила и делает так, как ему хочется».

Рассчитывать на личную ответственность граждан не приходится и в России, предупреждала врач-инфекционист Екатерина Степанова еще в июле. По словам медика, молодежь обычно болеет не тяжело, а у нас в стране нет привычки оставаться дома, когда появляются первые симптомы болезни.

«Когда чуть-чуть болит горло, есть легкий насморк — вместо того чтобы остаться дома и подумать о том, что ты можешь стать источником инфекции для других, наши люди обычно пьют какой-нибудь симптоматический препарат и идут гулять, не меняя своих планов», — объясняла врач. Не поможет и тест на коронавирус, который рискует оказаться ложным либо неактуальным к моменту встречи с друзьями.

При этом в баре основная угроза, по мнению врача, исходит не от незнакомых людей, дистанцироваться от которых еще не составляет большого труда, сколько от компаний друзей. «Когда вы встречаетесь с друзьями, вы никогда не знаете, могут ли они быть заражены вирусом, — предостерегала Степанова, советуя воздержаться от встреч со знакомыми. —

Никто не будет выдерживать дистанцию в полтора метра в беседе с другом, обычно расстояние между собеседниками составляет всего полметра, а тем более в баре, где приходится перекрикивать музыку».

Уровень заболеваемости растет и в Брюсселе, где на месяц закрылись все бары, кафе и залы для проведения мероприятий. Президент Брюссельского столичного региона Руди Вервоорт заявила, что употребление алкоголя в общественных местах также будет запрещено, а спортивные клубы должны будут закрыть свои столовые. Рестораны, как и в соседней Франции, пока останутся открытыми. Но их посетителей обязали оставлять там свои контактные данные, которые могут пригодиться в случае, если необходимо будет восстановить возможную цепочку заражения. За одним столиком могут сидеть максимум шесть человек, причем гости, которые в данный момент не едят, обязаны надеть маски. Ограничения будут действовать как минимум до 20 октября.

В Шотландии же ограничили продажу алкоголя в пабах: они должны оставаться закрытыми с 18.00 до 6.00, но и днем в помещениях разрешено употреблять только безалкогольные напитки. Рестораны с террасой могут оставаться открытыми до 22.00 и продавать алкоголь навынос. Эта мера продлится до 25 октября.