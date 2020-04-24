Собака на дом: в Москве запустили доставку из приюта

Волонтеры, как и раньше, размещают объявления в социальных сетях, но теперь это происходит в рамках одной группы в Facebook «Счастье с доставкой на дом». Кураторы публикуют информацию о каждом животном, прилагают фото и контакты для связи. Затем они созваниваются с желающими взять животное, проводят отбор кандидатов и привозят наиболее надежному на дом.

Только так, по словам организаторов, можно добиться того, чтобы животных не брали только на время карантина и не возвращали, когда он закончится.

Вернуть питомца, однако, можно, если оно не подошло по характеру или вызвало аллергию. При приеме из приюта хозяин и куратор животного подписывают договор. Передача животного в хорошие руки происходит бесплатно.

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В субботу, 25 апреля, пройдет благотворительный онлайн-марафон: с 10 утра до 10 вечера в прямом эфире кураторы покажут животных и расскажут о них подробнее. «У каждого зрителя будет возможность задать любой вопрос о понравившемся ему четвероногом друге. Также к эфиру присоединятся звезды, ветеринары, кинологи, специалисты по поведению животных, команда проекта и многие другие», — говорится в анонсе проекта на Facebook.

Соорганизатор проекта Ника Могилевская в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что таким образом за неделю удалось пристроить 57 животных из 150 запланированных. При этом троих животных вернули. По словам Ники, это хорошие показатели — в обычное время возвращают в 10-15% случаев.

«Мы ожидаем, что возвратов будет больше, — прокомментировала ситуацию Могилевская. — Нельзя сказать, что во время карантина стали брать больше или меньше, единой тенденции нет. В каких-то приютах стали больше брать, в каких-то, наоборот, сдавать. Я думаю, что пора, когда кризис вынудит людей сдавать животных, еще не наступила. Всегда есть определенный процент людей, которым, по жизненным обстоятельствам, приходится сдать животное. Сейчас он может увеличиться».

Пока что спрос есть. Правда, люди, которые сейчас берут животных, собирались это сделать еще до карантина — страх заразиться коронавирусом их не остановил. На некоторых собак и кошек выстраивается очередь, так что хозяевам устраивают кастинг.

«Мы приглашаем в проект только тех волонтеров, которые будут хорошо проверять хозяев, — рассказала Могилевская. — То есть проведут грамотное собеседование, прояснят ситуации, которые могут повлиять на решение вернуть животное. В частности, они спрашивают, что хозяин намерен делать в случае переезда, аллергии, замужества, рождения ребенка, как будет кормить, что будет делать, если собака что-то испортит».

Такой строгий отбор — как при приеме на работу — поможет избежать случаев возврата. Также кураторы животных стараются подобрать животных, максимально подходящих по характеру и к ситуации потенциальных хозяев. «Естественно, никакой гарантии нет. Животных выкидывали и до карантина, именно так и появляются бездомные» — говорит Могилевская. Для этого есть практика патронажа: в течение нескольких месяцев после приема куратор поддерживает связь с новым владельцем, просит присылать фотографии состояния животного и его нового дома, чтобы убедиться, что его подопечный попал в нужные руки.

По словам Могилевской, на некоторых животных действительно находится много кандидатов. К популярным видам относятся маленькие собачки, а также собаки, которые выглядят породистыми. «Сегодня пристроили собаку Афину, ее многие хотели — очень эффектная — 20 заявок на нее получили. Но волонтер никому не отдавала, только один владелец ей понравился, — рассказала Ника. —

Есть животные, которые подходят для любого владельца, а есть те, кому подойдут только опытные хозяева, у которых уже были собаки этой породы. Волонтер всегда выбирает хозяина исходя из интересов животного».

Яна Савина, которая сейчас работает на удаленке, собаку хотела давно, а карантин ей «помог» в том плане, что пришлось отменить все путешествия — появилось время проследить, как питомец ведет себя дома, адаптироваться. Выбирали онлайн: по характеру, размеру, возрасту, ну и просто по фотографиям.

«Вначале мы выбрали одну собаку, и я связалась с куратором, но ей уже нашлись хозяева, — рассказала Савина в беседе с «Газетой.Ru». — Мы все равно подробно обсудили мой запрос, она показала еще двух собачек, но одна оказалась слишком большой для нашей квартиры, а другая — никогда не была домашней и требовала опытного хозяина. Тогда я написала другому куратору и спросила про Сью. Мы детально обсудили все опасения и договорились, что сами приедем за собакой, познакомимся с ней и попробуем вместе погулять. Оформили пропуск и поехали на своей машине».

По словам Яны, все прошло хорошо, они забрали собаку и по дороге домой заехали в зоомагазин, чтобы купить все необходимое по совету куратора. «Никаких прививок делать не пришлось — собака досталась совершенно готовая, даже вымытая! — рассказала Яна. — Сью как будто и не требовалась приживаться, она быстро нашла «свои» места в квартире, привыкла к тому, как мы моем лапы после прогулок. Разве что робот-пылесос не вызывает у нее восторга».

У Антона Кириллова уже была взрослая немецкая овчарка — он живет с женой и трехлетним ребенком в отдельном доме и давно подумывал, что гулять с двумя собаками им будет веселее. Во время карантина нашлось время на поиски. По словам Антона, он искал именно овчарку, взрослую девочку, и посмотрел много собак в соцсетях, прежде чем найти нужную. Из приюта до этого он собаку не брал. Выбирал собаку, у которой уже был опыт общения с детьми. В начале карантина удалось съездить посмотреть одну собаку, волонтер в маске и перчатках показывал овчарку, которая оказалась слишком активной. «Мы хотели ответственно подойти к вопросу и выбрать такую собаку, которая подойдет под нашу семью и ситуацию», — рассказал Антон.

Они продолжали искать собак в интернете и наткнулись на овчарку Алису. «Жена сказала, что нам могут привезти показать собаку, потому что сейчас с этим сложности. К нам приехала волонтер Наталья, привезла Алиску — запуганное создание — ты к ней подходишь, ее гладишь, а она жмется как жгут, боится. Для меня это было невероятно, потому что моя собака — суперлюбвеобильное животное», — рассказал Антон. Тем не менее собаку решили оставить — она набросилась на еду, никак не могла наесться, прижималась, когда кто-то к ней подходил и от стресса ночью «уделала весь коридор».

«Прошло два дня — все, собака ориентирована на нас, смотрит в глаза, хвост как вентилятор! Она переключилась, поняла, что мы хорошие. Со временем будет доверять еще больше», — пояснил Антон Кириллов.

Ксения Панина, которая сейчас удаленно работает в фарм-компании, решила завести кота также до карантина, потому что все детство жила с кошками, которых держали родители. Взвешивала все за и против, поскольку есть ребенок и по работе приходилось ездить в командировки. Когда начался карантин, Ксения увидела в соцсетях акцию, подписалась — «вдруг где-то екнет сердце». «Я увидела несколько животных, у которых был один куратор — Николай из фонда «Вторая жизнь», — рассказала Ксения. — Я описала ему ситуацию, что мне все кошки понравились, предпочтений — пушистая, не пушистая — нет. Я убеждена, что кошку подбирают к человеку».

Ксения рассказала волонтеру, что у нее есть ребенок, который будет демонстрировать много внимания в сторону кошки, чтобы для нее это не было стрессом, про работу, про образ жизни. Исходя из этого куратор порекомендовал определенную кошку. На следующий день Ксения ответила, что согласна, выяснила предпочтения в еде, и через день кошку привезли домой — супруга куратора, в маске и перчатках.

«Мы подписали договор, я как раз была за договор, так как не была уверена, будет ли у ребенка аллергия или нет. Чтобы не просто привезли и отдали, а чтобы ответственность была и у меня, и у приюта. Чтобы я отчитывалась, а они отслеживали, и если и у меня возникает форс-мажор, ее могут принять обратно», — сказала она.

Но за пять дней таких обстоятельств не возникло. По словам Ксении, кошка адаптировалась достаточно быстро: «Все у нее в порядке, ведет себя как обычно, уже спокойно ходит по квартире, знает, где что находится, ни разу никаких пакостей не делала. Куратор идеально подобрал кошку по характеру для меня и для ребенка, по ритму жизни. Кошка прекрасно вписалась, чувствует себя спокойно, свободно, нашла любимые места и ритм жизни». Ксения намерена оставить кошку после карантина.