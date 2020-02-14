Убить крысу: как одиночки празднуют Антивалентинов день

День святого Валентина может быть приятным праздником для тех, кому есть с кем обмениваться сердечками на романтическом ужине. Однако для людей, страдающих от одиночества, всевозможное акции для влюбленных в ресторанах и поощрения для покупающих подарки в магазинах — лишнее и грустное напоминание о том, что любить им приходится собственного кота, да и тот не всегда отвечает взаимностью.

Впрочем, о людях с разбитым сердцем тоже есть кому позаботиться: из года в год рестораны и увеселительные заведения придумывают, как порадовать одиноких, разведенных, только что расставшихся, разочаровавшихся в любви и не верящих в чудеса.

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В прошлом году в зоопарке, расположенном в Эль Пасо в американском Техасе, придумали акцию, получившую необычайную популярность. Там объявили, что 14 февраля у всех желающих будет возможность дать имя бывших тараканам, которых после этого скормят сурикатам. Организатор акции Сара Боррего объяснила тогда «Би-би-си», что видит в этой акции хорошую возможность, наконец, излечить разбитое сердце. «У всех у нас есть бывшие, расставание с которыми мы до сих пор не можем пережить, и это прекрасный способ подключить к этому общественность и избавиться от фрустрации», — сказала она журналистам.

В вольере сурикатов в День святого Валентина тогда установили видеокамеру — поедание тараканов демонстрировалось в прямом эфире в Facebook вместе с высвечивавшимися на табло именами и инициалами обидчиков заявителей.

За несколько дней в зоопарк поступило более 1500 заявок, причем не только из США, но и Германии и Австралии.

Успех зоопарка в Эль Пасо в этом году решили повторить в Сан-Антонио, расположенном в том же Техасе. Правда, там пошли еще дальше и предложили давать имена не только тараканам, но и крысам, которые потом пойдут на корм рептилиям.

«Даже если ваши бывшие не живут в Техасе… Мы проводим первую в истории акцию под названием «Cry Me a Cockroach». Вы можете дать имя [бывшего или бывшей] живому таракану, и мы подадим его в качестве закуски одному из наших животных, — обещал зоопарк. — Вы даже можете назвать крысу, и мы скормим ее рептилиям!»

Акция не бесплатная: за то, чтобы дать имя таракану, просят $5, крыса обойдется дороже — $25. Для того, чтобы принять участие в мероприятии, нужно было зарегистрироваться на сайте и получить сертификат — и 14 февраля брошенным возлюбленным останется следить в прямом эфире на Facebook, как тараканов и крыс с именами их бывших поедают звери зоопарка Сан-Антонио.

Кстати, в этом году в этом техасском городе вообще проводится множество акций в поддержку людей, отношения которых разрушились в минувшем году. Бары и рестораны устраивают «Антивалентинов день», а местный боулинг-клуб предлагает принести фотографию бывшего — и засунуть ее в шредер.

А вот в городе Мерфрисборо в американском штате Теннесси вот уже третий год подряд в День святого Валентина можно бесплатно развестись — такую услугу оказывает местный адвокат Скотт Кимберли. «Для многих людей День святого Валентина — это праздник любви и ответственности друг за друга, — говорится в его пресс-релизе, опубликованном Daily News Journal. — Но для многих этот праздник остается напоминанием, что они застряли в отношениях, которые не могут разорвать из-за финансовых проблем, потому что вторая сторона не соглашается на развод, или по каким-то другим причинам».

Желающих развестись бесплатно просят поделиться личной историей и объяснить, почему они хотят развестись. После этого Кимберли обещает назвать одного победителя, которому, впрочем, все равно придется оплатить судебные издержки бракоразводного процесса.