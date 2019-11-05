«Бомба» для желудка: диетологи рассказали о полезных десертах

В своих советах, касающихся здорового питания, все специалисты сходятся в одном: сладкое — чрезвычайно вредно для организма, и от него непременно нужно отказаться тем, кто хочет вести здоровый образ жизни. И это весьма печально, потому что у многих и так в жизни не слишком много радости, чтобы отказывать себе еще и в сладком.

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Самое сомнительное, что можно найти в десертах — это трансжиры и сахар. Однако, по словам спортивного диетолога и автора Instagram-блога о здоровом питании Александра Бурлакова, если второй продукт есть в умеренных количествах, но вреда от него не будет.

«Всемирные организации здравоохранения призывают производителей продуктов полностью отказаться от использования этого компонента к 2023 году. Тот же сахар в отдельности не несет никакого вреда, если его потреблять умеренно — это 10-15% от суточной нормы калорий», — отмечает эксперт.

Специалист добавляет, что вопрос замены сладостей, которые производятся промышленным способом, сейчас стоит весьма остро.

«Диетологическое сообщество рекомендует заменять промышленные сладости на фрукты, сухофрукты и орехи, которые можно добавлять в молочные продукты средней жирности. Как пример — если в греческий йогурт добавить немного ягод и одну чайную ложку арахисовой пасты, а затем взбить в блендере, получится прекрасный десерт. В качестве полноценной альтернативы можно самостоятельно готовить те же кексы из овсяной, цельнозерновой муки и других ингредиентов, не подверженных глубокой обработке», — советует Александр Бурлаков.

Сертифицированный диетолог Ирина Галушкина среди продуктов, которые можно использовать для полезных десертов, отмечает альбуминный творог (это, например, сыр рикотта), отличающийся своим сладковатым вкусом. Этот продукт получают из сырной сыворотки, которая помимо таких полезных микроэлементов, как кальций, фосфор, магний и многих других, содержит альбумин — один из белков коровьего молока, насыщенный всеми необходимыми организму аминокислотами. Белок в таком твороге легко усваивается, а жира в нем — всего 2%.

Нутрициолог Анастасия Травина, в свою очередь, в качестве полезной альтернативы промышленным десертам, помимо свежих и сушеных фруктов и ягод, рекомендует присмотреться к протеиновым батончикам и печенью — такие продукты восстанавливают норму белка. Также подойдет черный шоколад с содержанием какао не менее 70%, однако эксперт советует обращать внимание на состав, чтобы в нем было настоящее масло какао, а не трансжиры.

Ранее страх перед десертами промышленного производства пробудила в жителях нашей страны известный врач-диетолог Елена Соломатина — она рассказала изданию «Вечерняя Москва», какие сладости наиболее вредны для здоровья. В первую очередь врач также отметила, что не стоит есть продукты и блюда, в которых сочетаются сахар и трансжиры.

«Трансжиры — это жидкие растительные масла, которые в результате химической реакции с водородом сделали твердыми. Их используют в кондитерском производстве под названием «кондитерский жир» или как маргарин. Это все, что добавляют в пирожные, торты и выпечку вместо сливочного масла, смешивая с подсластителями и синтетическими ароматизаторами», — рассказала Соломатина.

По словам специалиста, в эту «опасную» категорию входят различные жареные изделия. К примеру, пончики, особенно с начинкой, которые жарят в кипящем масле, и чаще всего прямо в трансжире, который может содержаться и в начинке.

Диетолог уточнила, что в начинку, как правило, добавляют химические вещества для имитации вкуса и красители неорганического происхождения — и это только усугубляет ситуацию. Использоваться может, например, синтетический азокраситель тартразин — пищевая добавка E102 или пурпурно-красный Е122. Эксперт предостерегла: не стоит отдавать предпочтение сладостям с ярко-ядовитой, «синтетической», «кислотной» окраской и резким, усиленным ароматом и не потакать детям, для которых именно такие цвета и запахи весьма заманчивы. Эти вредные вещества могут использоваться производителями практически любых сладостей, в том числе и мороженого.

Елена Соломатина также рекомендует не соблазняться на заманчиво низкую цену кондитерских изделий, поскольку трансжиры, химические ароматизаторы и красители стоят совсем немного.

«Они продаются штучно или вразвес, их покупают. Но подобное пирожное — просто «бомба» для желудка», — предупреждает специалист.

В категорию особо вредных сладостей врач-диетолог также отнесла импортные «мармеладные» конфеты яркой расцветки, по структуре напоминающие резину. «В таких конфетах загустители химические, в то время как настоящий мармелад должен изготавливаться из агар-агара (вытяжки из водорослей) с безвредными красителями, к примеру, соком свеклы, куркумой и прочими натуральными компонентами», — отмечает специалист.

«Отдельное направление продукции, которая приносит вред потребителю, — газированные напитки. По сути это жидкость с большим количеством сахара и химических добавок, которую подвергли газации. Углекислый газ раздражает слизистую, он ускоряет всасывание этой смеси», — предупредила в заключение Соломатина. Кроме того, фосфорная кислота, которая содержится в самой популярной газировке, вымывает кальций из организма, — добавила диетолог.