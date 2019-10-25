Меньше жалуйтесь: принц Чарльз преподал урок Меган и Гарри

У принца Чарльза вышел новый документальный фильм: многие зрители остались в восторге после просмотра, что не очень благотворно сказалось на репутации герцогов Сассекских, которые в последнее время активно стараются завоевать народную любовь. Об этом сообщает Daily Mail.

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Первая серия фильма появилась в сети вечером 24 октября. За это время картину успели посмотреть уже несколько сотен тысяч пользователей. Вскоре соцсети заполонили не только слова благодарности наследнику престола, но и просьбы в адрес Меган и Гарри «принять к сведению», как нужно выполнять королевские обязанности.

В двухсерийном документальном фильме «Принц Чарльз: внутри герцогства Корнуолл» рассказывается о недвижимости 70-летнего герцога Корнуольского, которая суммарно занимает более 50 тыс. гектаров в 23 графствах по всей стране. Первая серия рассказала скромную и трогательную историю о буднях принца, который за весь фильм и не подумал сетовать на тяготы королевской жизни — возможно, сказались десятилетия опыта и старая установка королевы-матери Елизаветы — «никогда не жалуйся и ничего не объясняй». Более того, Чарльз почти ни слова не сказал о своей семье: весь фильм он говорил о людях, проживающих и работающих в стране, о проблемах земледелия и пользе ежедневного труда.

Пользователи сочли этот фильм «прекрасным уроком остальным членам королевской семьи», с помощью которого принц Чарльз ярко продемонстрировал, что Виндзоры должны фокусироваться на делах и благополучии государства, а не заниматься решением своих бесконечных личных и ментальных проблем.

По сравнению с этой документальной работой о принце Чарльзе лента о принце Гарри и Меган Маркл, и без того подвергавшаяся критике, теперь выглядит и вовсе провальной. В начале недели на том же телеканале показали фильм о герцогах, снятый журналистом Томом Брэдби — «Гарри и Меган: Африканское путешествие». В картине о недавней 10-дневной поездке в Южную Африку Меган Маркл рассказывала о трудностях, с которыми столкнулась, будучи беременной, и о том, как тяжело королевские обязанности ей даются после рождения ребенка.

Герцогиня Сассекская возмущалась, что во время и после ее беременности в британских СМИ выходило множество негативных материалов о ней и ее муже. Супруга принца Гарри отметила, что на ее месте любая женщина почувствовала бы себя «действительно уязвимой», в особенности готовясь стать матерью. В после вопроса журналиста о ее самочувствии бывшая актриса отметила, что «немногие интересуются тем, как у нее дела». В заключение интервью Меган Маркл и вовсе заявила, что «существует, а не живет» из-за непрекращающихся проверок на прочность от СМИ и общества, подтвердив слова интервьюера о том, что в такой ситуации «жизнь может превратиться в настоящую борьбу».

Публичные жалобы Меган не просто не помогли британцам взглянуть на жизнь герцогов под другим углом и дать им выдохнуть, но лишь усугубили ситуацию. Команда пиар-специалистов и кризисных менеджеров из США, которую герцогиня создала после того, как репутацию Сассексов сильно подкосил скандал с перелетами бизнес-джетами, снова просчиталась.

«Дорогие герцог и герцогиня Сассекские, руководство «How to» для вас обоих. Документальный фильм о работе принца Чарльза, а не о нем. Урок, как быть членом королевской семьи. Примите во внимание», — написал один из пользователей Twitter о фильме Чарльза.

Мысль поддержал и другой комментатор, заявивший: «Обожаю принца Чарльза и Камиллу. Какой замечательный мужчина. Нам нужно узнать больше о нашем будущем короле. Забудьте о Меган, это так скучно».

Один из фермеров-арендаторов, проживающий в Корнуолле, также положительно отозвался о Чарльзе: «У него нет к нам ни милости, ни благодати, он один из нас. Я полагаю, что многие люди не знают его с этой стороны».

Помимо внесения ясности в ситуацию с тем, что именно «молодые» Виндзоры делают не так для британских граждан, фильм также дал хорошее представление о тех, кто арендует землю в Корнуолле. Это герцогство было основано в 1337 году Эдвардом III, и с тех пор традиция передавать герцогство следующему в очереди на престол осталась неизменной. Земля сдается в аренду фермерам, а доход от нее идет на финансирование общественной, благотворительной и частной деятельности герцога и его детей. Возможно, фильм наследника престола не стал таким сенсационным, как продукция скандальных супругов, но он четко выполнил поставленную задачу без претензии на глобальное одобрение — этому навыку Гарри и Меган еще предстоит научиться.