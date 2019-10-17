Маскарад: во что Кейт и Уильям наряжаются в Пакистане

Герцоги Кембриджские явно приложили большие усилия, чтобы одеваться подобающим образом в течение всего своего пятидневного официального визита в Пакистан на этой неделе. Будущий король стал героем дня для местной прессы во вторник, 15 октября, когда он появился на вечернем приеме в Исламабаде в ширвани — длинном мужском пиджаке, типичном для стран южноазиатского региона.

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Эту необычную деталь гардероба для Уильяма, обычно предпочитающего не экспериментировать со своим стилем, сшил дизайнерский дом Naushemian, который базируется в Карачи, крупнейшем городе Пакистана.

Модельер Науман Арфин дал интервью порталу People, где рассказал, что когда ему поступил заказ на изготовление одежды для принца, «его мечты сбылись».

Арфин подчеркнул, что манера Уильяма держаться в непривычных для него вещах оказалась безукоризненной. «Честное слово, никто не носит это так, как он», — сделал он комплимент принцу Уильяма. По словам дизайнера, муж Кейт Миддлтон проявил большое уважение к принимающей стороне, когда выбрал зеленый цвет для своего ширвани — это цвет флага Пакистана. В заключение Науман назвал старшего сына принцессы Дианы «настоящим принцем». В тот вечер герцогиня Кембриджская тоже выбрала зеленый цвет, чтобы сочетаться с мужем, но в этот раз, в отличие от многих моментов в поездке, она предпочла обойтись закрытым сияющим платьем британской марки Jenny Packham.

16 октября супружеская чета отправилась к подножию Гималаев, где Кейт примерила традиционный пакистанский головной убор читрали, в котором мировое сообщество легко узнало знаменитую шляпу, надетую принцессой Дианой во время ее поездки в страну в 1991 году.

Герцоги Кембриджские приехали на один из ледников, располагающихся в Национальном парке Брогил, который тает в результате глобального потепления. Хотя вопросами экологии в основном занимаются герцоги Сассекские, Уильям и Кейт тоже проявляют большое неравнодушие к этой проблеме. Экскурсию для членов королевской семьи провел доктор, работающий в Метеорологической службе Пакистана.

Герцог, для которого география стала специализацией в университете Сент-Эндрюс, даже пошутил, что его преподаватель «был бы очень впечатлен, если бы узнал, что он вернулся на ледник после стольких лет». Кейт, в свою очередь, заметила, что именно знание географии привлекло ее в будущем муже (они учились вместе, но девушка специализировалась на истории искусств).

Ранее пара утверждала, что хочет познакомиться с пакистанским народом и больше узнать об их ежедневных проблемах. На территории деревени Бумбуреты, куда Виндзоры отправились вчера, живут калаши — народность, которую многие туристические порталы называют «загадочной». Дело в том, что этот малочисленный и живущий в горах этнос, обладает очень необычной внешностью для этой территории — у его представителей светлые волосы и кожа, а также голубые, зеленые и серые глаза.

Существует несколько версий того, как люди с индоевропейской внешностью могли оказаться на границе с Афганистаном, но ежегодно люди, оставшиеся язычниками в окружении мусульман, привлекают массу туристов.

Сегодня деревня подвергается сильным наводнениям из-за стремительного таяния ледника, и некоторые ее части до сих пор не удалось восстановить после серьезного потопа 2015 года.

Изменения климата и важность получения качественного образования стали ключевыми темами в королевском туре герцогов Кембриджских — этими вопросами в начале октября занимались Меган и принц Гарри в поездке по странам Южной Африки.

Пятидневный тур «старших» герцогов был спланирован так, чтобы местные и мировые СМИ обратили внимание на последствия глобального потепления для обычных пакистанцев. Как и любой успешный тур королевской семьи за последние несколько лет, этот во многом перекликался с маршрутом покойной принцессы Уэльской. 28 лет назад Диана посещала те же районы, где сейчас находится ее сын — родителям троих детей даже вручили книгу, рассказывающую об этом историческом визите, и подарили мантии, которые принято вышивать для почетных гостей.