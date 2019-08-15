Первый за девять лет: Эшли Грэм объявила о беременности

Американская топ-модель Эшли Грэм объявила о беременности. 31-летняя модель размера плюс заявила о том, что она беременна первым ребенком от своего мужа Джастина Эрвина, в инстаграме. В отличие от многих знаменитостей, популярная манекенщица решила не просто выложить фотографию, на которой она обнимает округлившийся живот в честь скорого прибавления.

Реклама

Вместо этого супруги сняли совместное видео, где в начале они делают вид, что настраивают камеру на уровне своей груди, а затем камера отдаляется и показывает заметный живот Эшли, который гладят супруги. После этого будущие родители воскликнули: «Сюрприз!» и поцеловались. Подписчики знаменитости в соцсети должны были досмотреть видео до конца, чтобы понять в чем дело, потому что в подписи содержался только намек.

Из поста стало известно, что 14 августа Эшли Грэм и Джастин Эрвин решили сделать пользователям подарок в годовщину своей свадьбы. «Девять лет назад в этот день я вышла замуж за любовь всей моей жизни. Все это время это было лучшим приключением с моим самым любимым человеком на свете, — призналась Грэм. — Сегодня мы чувствуем себя благословленными, благодарными и взволнованными перед празднованием нашей растущей семьи! С годовщиной, @mrjustinervin. Скоро жизнь станет еще лучше». В комментариях к поздравлениям присоединились Эллен Дедженерес, Эмили Ратаковски, Риз Уизерспун, Карли Клосс, Эмбер Валлетта и многие другие друзья и коллеги супругов.

В 2016 году Эшли Грэм стала одной из первых звезд индустрии, заявивших об отсутствии разнообразия в показах бренда нижнего белья и купальников Victoria's Secret. Тогда модель рассказала таблоиду TMZ, что дому знаменитых «ангелов» не хватает представительниц с размером больше кукольного. По ее словам, Грэм бы хотела поучаствовать в кастинге для легендарного ежегодного шоу марки, но с ее параметрами там было нечего делать.

В 2017-м она пристыдила руководство бренда и в шутку добавила себя на блестящий подиум с помощью фотошопа. В подписи к своему снимку в нижнем белье, взятом с показа ее коллаборации с линейкой белья для моделей размера плюс, с крыльями (обязательным атрибутом всех ангелов VS) она написала: «Получила свои крылья!». Грэм также добавила хештег, которым периодически пользуются все адепты популяризации «нестандартных» размеров — #thickthighssavelives («полные бедра спасают жизни»).

С самого начала своей карьеры модель с правильными и классическими модельными чертами лица сознательно отказывалась худеть и за много лет стала одной из самых преданных борцов за инклюзивность в модной индустрии. В большинстве своих интервью будущая мать говорит о праве женщин на то, чтобы считать себя прекрасными вне зависимости от показателей весов. В 2016-м она стала первой моделью размера плюс, появившейся на обложке выпуска купальников культового журнала Sports Illustrated.

Ее муж Джастин — режиссер и кинематографист, который снимал несколько модных рекламных кампаний с участием своей жены, а также делал ролики для Guess, CNN, The Gap, Pantene и Netflix. Помимо этого он снимает документальные фильмы на социальные темы и периодически представляет их на международных фестивалях.

В 2017 году Грэм рассказала нетрадиционную историю знакомства со своим мужем британской версии журнала InStyle. Молодые люди встретились в церкви в «Порно-воскресенье». Топ-модель объяснила, что это мероприятие не имеет ничего общего с изготовлением или просмотром порнографической продукции: «Это день, когда бывшие порно-звезды приходят и рассказывают о том, как их жизнь изменили церковь и Бог».

В своем эссе для журнала Glamour модель сказала, что в тот день она встречала гостей, «раздавала сладости и нажимала на кнопку восьмого этажа». Грэм продолжила словами о том, что ей сразу понравился молодой человек, хотя она призналась, что он был не в ее вкусе — слишком невзрачно одет. Однако его ум, чувство юмора и искренняя заинтересованность в ней привлекли внимание начинающей манекенщицы.

Вскоре они стали неразлучны, хотя влюбленным и пришлось побороться с некоторыми членами семьи девушки, которые не хотели его принимать. Эшли отметила, что она узнала о том, что ее любимая бабушка из Небраски, куда она привезла знакомиться Эрвина, оказалась расисткой и не собиралась воспринимать молодого человека внучки из-за его цвета кожи.

Эта история закончилась благополучно — Джастин самостоятельно позвонил бабушке Эшли в ее 60-й день рождения и поговорил с ней. Так он стал полноправной частью семьи из Небраски.