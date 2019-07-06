Секретные крестины: как Меган наплевала на англичан

6 июля в Виндзоре состоялись крестины лорда Маунтбеттен-Виндзора Арчи Харрисона. Святой водой из реки Иордан сына Меган Маркл и принца Гарри крестил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Реклама

Гости начали съезжаться на крестины за пару часов до предполагаемого начала проведения церковного таинства. Папарацци было запрещено снимать гостей перед личной часовней Ее величества в Виндзорском замке, где и состоялось мероприятие. В отличие от более парадной часовни Святого Георгия, где можно с легкостью разместить 800 человек (там 19 мая 2018-го принц Гарри и Меган сыграли свадьбу), в личной часовне королевы всего 30 мест.

В числе первых прибыл, как предполагают зарубежные СМИ, принц Чарльз в сопровождении своей жены Камиллы. Отец Гарри воспользовался вертолетом для быстрой транспортировки из Уэльса, где он отмечал 50-летие в качестве принца Уэльского. На мероприятии присутствовала и мать Меган Маркл Дориа Рагланд, прилетевшая к своему первому внуку из Калифорнии.

Наблюдатели и фотографы смогли увидеть герцогов Кембриджских, приехавших в Виндзорский замок на своем автомобиле и без детей. Кроме этих четырех Виндзоров (не включая Меган и Гарри), на крестинах не присутствовали члены королевской семьи. Приехала и бывшая няня принцев Уильяма и Гарри Тигги Легг-Брук, с которой молодые люди поддерживают теплые отношения.

Парадные фотографии сделали в Зеленом зале Виндзорского замка. Аккаунт Sussex Royal в инстаграме опубликовал фотографии авторства личного фотографа герцогов Криса Аллертона, на которых Меган и Гарри сидят на небольшом диване с Арчи на руках, а по разные стороны от них расположились Чарльз с Камиллой и Уильям с Кейт.

На Арчи надели сшитую вручную копию королевского крестильного платья с богатой историей. Оригинальный предмет одежды был изготовлен в 1841 году для крестин первой дочери королевы Виктории и с тех пор использовался во время крестин всех детей, родившихся Виндзорами. В 1926-м в нем крестили и Елизавету II, которая в 2004 году распорядилась, чтобы мастера скопировали наряд, а оригинал поместили на хранение. Платье изготовлено из любимого монархами хонитонского кружева и белого сатина.

Герцогиня Кембриджская выбрала мини-платье нежно-розового цвета с бантом на шее, а также красный ободок и туфли в тон. На портрете была также запечатлена Дориа Рагланд, а рядом с ней — две сестры принцессы Дианы леди Джейн Феллоуз и леди Сара Маккордейл.

Второй снимок кажется намного более интимным — на нем герцоги Сассекские смотрят на своего сына в розовом саду Виндзорского замка. В подписи к фотографиям они поблагодарили всех поклонников за их наилучшие пожелания и поддержку все время с момента рождения ребенка.

Все, что касается крестных родителей, до сих пор остается загадкой, но теннисистка Серена Уильямс, на которую ставило большинство букмекеров, точно не стала одной из них по одной простой причине — 6 июля она играла на Уимблдоне.

Герцоги Сассекские стали родителями ровно два месяца назад, и с тех пор каждую неделю в прессе появлялись новые подробности их личной жизни, трат на ремонт и воспитания наследника. В преддверии его крестин стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри собираются устроить приватную церемонию в присутствии примерно 25-ти человек, ни один из которых не является журналистом. В этом нет ничего удивительного, если смотреть на все предыдущие религиозные церемонии Виндзоров и их новорожденных детей, но ни один из предшественников Меган и Гарри еще не встречал такую негативную реакцию, как они.

25 июня официальные источники в Букингемском дворце сообщили, что британские налогоплательщики заплатили на реставрацию и косметический ремонт коттеджа Фрогмор, куда молодые родители переехали в апреле, около $3 млн.

При таком раскладе решение отстаивать свое право на частную жизнь кажется крайне необоснованным. Перед тремя крестинами своих детей Джорджа, Шарлотты и Луи, герцоги Кембриджские заходили в часовню Святого Георгия вместе со всеми своими гостями на глазах у корреспондентов и операторов. Это позволяло работникам таблоидов и публике перестать гадать о том, кого молодые родители выбрали на роль крестных родителей для своих детей. В случае с герцогиней Кэтрин и принцем Уильямом, почетные должности доставались их друзьям из колледжей Итон и Сент-Эндрюс.

До крестин в таблоидах появилась информация о том, что Гарри хочет, чтобы его первенец рос как обычный гражданин Великобритании, хотя сегодняшний обряд был важен для Арчи, как для сына королевской особы. Издание Daily Telegraph написало, что родители «не могут требовать приватности для Арчи, и в то же время просить граждан спонсировать образ жизни их семьи».

Еще когда принц Чарльз был подростком, старшие члены королевской семьи понимали условия сделки — королева и ее супруг впустили камеры в Букингемский дворец, чтобы стать ближе к своему народу и не утратить его доверие. В случае с Маркл же выходит, что налогоплательщики не могут даже увидеть то, за что они заплатили.

Королевский биограф Пенни Джунор присоединилась к популярному мнению в разговоре с Sunday Times:

«Они не могут получить и то, и то. Либо они живут частной жизнью, платят за свой собственный дом и исчезают из под всеобщего наблюдения, либо они играют в игру по правилам».