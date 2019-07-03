«Чертова вымогательница»: Гвинет Пэлтроу разъярила фанатов

Посетители саммита об оздоровлении, который актриса и предпринимательница Гвинет Пэлтроу провела в Лондоне, возмущены организацией мероприятия, участие в котором обошлось в $5700.

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Поклонники, отдавшие указанную сумму, рассчитывали провести выходные в компании звезды Голливуда, которая несколько лет назад объявила себя гуру здорового образа жизни, открыла интернет магазин Goop продукции для оздоровления организма, а позже начала издавать одноименный журнал о новых методах медицины. Однако Гвинет Пэлтроу пренебрегла общением с фанатами.

Теперь гости саммита «In Goop Health» (переделанное устойчивое выражение «в добром здравии») уже немного отошли от шока и смогли поделиться впечатлениями.

По словам тех, кто заплатил крупную сумму за уикенд в Лондоне с актрисой, большую часть времени они выслушивали спикеров, которые попросту пытались всеми способами продать им продукцию Goop.

Один из посетителей рассказал порталу Page Six, что столь агрессивный маркетинг вывел из себя некоего влиятельного гостя, и он написал в общий чат с остальными гостями: «ГП (так сокращают имя Пэлтроу ее поклонники — «Газета.Ru») просто чертова вымогательница».

Участники саммита, которые приобретали полный пакет услуг, должны были заплатить $1300 за две ночи в пятизвездочном лондонском отеле «Кимптон Фитцрой» — такую цену обозначили организаторы форума. Однако особенно любознательные постояльцы обнаружили, что стоимость номеров начиналась с $250 за ночь. Ощутимая разница в цене появилась благодаря тому, что компания Goop забронировала только люксы со включенным безглютеновым завтраком.

Еще одной причиной для негодования стало то, что на мероприятии к Гвинет невозможно было подойти из-за окружавшей ее толпы телохранителей.

Участие Гвинет Пэлтроу в саммите ограничилось лекцией, на которой она выдавала сентенции вроде «создавать что-то своими руками — все равно что направлять Бога». Кроме того, вместе с основной группой знаменитость помедитировала в звуковой ванне (это процесс, когда люди лежат в темном пространстве, пока мастер играет на специфическом музыкальном инструменте) и потренировалась со своим персональным тренером Трейси Андерсон.

Page Six привел цитату одного из гостей: «Гвинет ведет себя так, как будто она богиня здоровья, но на самом деле она претенциозная, жадная вымогательница. У нее была куча охранников, а она сделала минимум: пара разговоров с Твигги и Пенелопой Крус у камина — и она надевает свои биркенстоки и выходит». Собеседница заключила, что этот опыт лишил ее кумира:

«Я была огромным фанатом Гвинет, а теперь мне кажется, что я утратила веру в Бога», — разочарованно сказала она.

Если это действительно так, то Goop помог выздороветь, по крайней мере, одному человеку: с момента создания магазина БАДов и массажных камней для вагины ученые и доктора громко протестовали против компании, которая продвигает чудодейственную силу спрея для чистки ауры.

В январе 72-летний врач из Юты подал на актрису в суд, но не за то, что его не устроило качество средства от энергетических вампиров (спрей с таким описанием действительно продается на ее официальном сайте за $27). По словам истца, Терри Сандерсона, в 2016 году актриса сбила его на горнолыжном курорте Deer Valley. В качестве возмещения за оказанный физический и моральный вред здоровью — доктор Сандерсон предоставил справки о лечении черепно-мозговой травмы — он потребовал $3,1 млн. Если верить 72-летнему пенсионеру, Пэлтроу врезалась в него на большой скорости, не удостоверилась в том, все ли с ним в порядке, и стремительно уехала до того, как он потерял сознание прямо на склоне.

В феврале Пэлтроу подала ответный иск и заявила, что отчасти именно она стала жертвой происшествия в Deer Valley 2016-м, а доктор якобы был частично виноват. Адвокаты звезды настаивали на том, что Сандерсон врезался в спину Гвинет, которая каталась на лыжах со своими детьми и двумя персональными инструкторами — они потребовали от него выплатить символическую сумму в размере $1 в качестве компенсации.