Ищите рыжего: кто настоящий отец принца Гарри

Чуть меньше месяца назад, 19 мая, жительницы Великобритании распрощались с последней надеждой выйти замуж за принца — внук королевы Елизаветы II принц Гарри, озорной гуляка, ставший в апреле шестым в очереди на королевский престол, женился. Теперь он солидный и уже слегка лысеющий 33-летний герцог Сассекский, вместе с супругой, герцогиней Меган, принимающий участие официальных мероприятиях.

Однако он по-прежнему остается самым неоднозначным из принцев — и не только потому, что в юности часто оказывался в центре скандала. Дело в том, что

у британских поклонников королевской семьи до сих пор нет уверенности в том, что отец младшего сына принцессы Дианы — принц Чарльз, и они постоянно высматривают в окружении герцога Сассекского кого-нибудь, чей огненный цвет волос докажет: Гарри — вовсе не королевских кровей.

Stevo Vasiljevic/Reuters Принц Чарльз

В течение многих лет сторонники теории, согласно которой настоящим отцом принца Гарри является кто-то из окружения принцессы Дианы, были уверены: на самом деле это Джеймс Хьюитт, офицер кавалерии, ставший по ее просьбе ее инструктором по верховой езде. В доказательство предъявлялись фотографии, на которых был изображен рыжеволосый красавец Хьюитт: собственно, рыжий цвет волос самого Гарри и его обаяние, не присущее Виндзорам, давали повод думать, что его отец — кавалерист, а не принц. Других причин для этого не было, хотя у Дианы действительно была многолетняя романтическая связь с Джеймсом Хьюиттом.

О том, что в течение пяти лет у Дианы был роман с Хьюиттом, говорила и сама принцесса, когда в 1995 году дала откровенное интервью Би-би-си. В то время она уже три года как рассталась с Чарльзом, но официальный развод еще не был оформлен — это случилось в 1996 году. С кавалеристом она к тому моменту не встречалась пять лет.

Официально считается, что Диана познакомилась с Хьюиттом в 1986-м на вечеринке, организованной женой одного из высокопоставленных сотрудников Дворцовой службы.

Но это не точно: Том Сайкс, английский журналист, который сейчас ведет блог «Роялист» на портале Daily Beast, считает, что они могли встретиться и раньше, поскольку Джеймс Хьюитт служил в дворцовой кавалерии и мог не раз попадаться Диане на глаза. Как бы то ни было, роман принцессы и офицера кавалерии длился в течение пяти лет — а когда в 1991 году о нем стало известно общественности, Хьюитт отправился воевать в Персидский залив, где как раз шли военные действия. В 1994 году он уволился в запас.

Reuters Джеймс Хьюитт, 1995 год

О своих отношениях с Джеймсом Хьюиттом сама принцесса Диана говорила ведущему Би-би-си Мартину Баширу так: «Да, я обожала его. Да, я была влюблена в него. Но я была очень разочарована». Разочарована она была и в браке — именно в конце 80-х стало известно о романе принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз, его старинной подруги и теперешней жены. Да и в целом Диане было нелегко во дворце — она не была готова мириться с жесткими требованиями дворцового протокола. Ранее, в 1994-м, вышла в свет первая книга о ее личной жизни — это была «Влюбленная принцесса» Анны Пастернак.

В ней писательница, в частности, рассказала о том, что Хьюитт много времени проводил с Уильямом и Гарри — читал им сказки перед сном и устраивал бои подушками.

Джеймс Хьитт во многом выполнял роль отца для Гарри, но на самом деле им не был — когда в 1986 году он начал встречаться с Дианой, Гарри было уже два года. Сам Хьюитт каждый раз, когда его спрашивали об отцовстве, категорически отрицал это. В 2003 году даже была проведена генетическая экспертиза с использование волос принца, и она не показала, что его истинным отцом является не Чарльз — по крайней мере, это не сообщалось.

И все же отрицать отцовство Хьюитта тем, кто был близок принцессе Диане, приходится до сих пор. В феврале 2018 года эти слухи всплыли в очередной раз, когда бывший батлер леди Ди Пол Беррелл, который работал с ней с 1987 по 1997 год, был вынужден еще раз напомнить любителям теории ненастоящего отцовства принца Чарльза, что Джеймс Хьюитт физически не может быть родителем Гарри. В интервью австралийскому телевидению в передаче I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! («Я знаменитость… Дайте мне уйти!»), отвечая на вопрос, верит ли он в то, что Чарльз — отец Гарри, Пол Беррелл произнес: «Да. Абсолютно». После этого он сказал, что когда Гарри родился, Диана не была знакома с Джеймсом Хьюиттом. «Это факт», — добавил он.

Reuters Марк Дайер на свадьбе принца Гарри и Мега Маркл, 19 мая 2018 года

Джеймс Хьюитт, однако, не единственный «претендент» на отцовство — недавно принцу Гарри нашли нового отца, разумеется, рыжеволосого. Издание The National Enquirer сообщило в начале марта со ссылкой на источник, что это Марк Дайер, офицер полка Уэльских гвардейцев. Авторы сенсационного открытия приводили в доказательство своей теории тот факт, что 51-летний офицер был приглашен в качестве почетного гостя на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.

Издание рассказало, что Марк был рядом с принцем на протяжении всей жизни: «После смерти Дианы его растил не Чарльз, а Марк», — сообщил источник. Более того — по его словам, именно Марк был первым человеком, с которым Гарри познакомил свою возлюбленную Меган Маркл.